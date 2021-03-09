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Фильм Путило о Лукашенко набрал миллион просмотров менее чем за сутки

Премьера нового фильма «Лукашенко. Золотое дно» была в ютуб-канале Степана Путило 8 марта в 18 часов. До следующего утра видео набрало более миллиона просмотров.



Большинство содержания фильма — это компиляция фактов, ранее известных политизированной аудитории. Но для людей, которые стали интересоваться ситуацией в Беларуси только в последнее время, эта информация будет познавательной.
NN.by
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