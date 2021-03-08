+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Громкое дело: в США начался суд над экс-полицейским, обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда

В США начался процесс по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве темнокожего Джорджа Флойда. На первом этапе предстоит определиться с составом жюри присяжных. Как ожидается, на это уйдет порядка трех недель, передает “Российская газета”.

Столь долгий срок обусловлен характером дела. Потенциальным присяжным пришлось заполнить 16-страничную анкету с указанием своего отношения к движению Black Lives Matter, полиции и системе правосудия в целом. Лишь после подбора 12 присяжных начнется разбирательство самого дела. Вступительные речи, как прогнозируется, прозвучат не раньше конца марта, свои доводы защита и обвинение должны будут представить в течение последующих двух-четырех недель.

Как отмечает Forbes, в ожидании начала суда многие здания в городе Миннеаполис (штат Миннесота) были огорожены заборами и бетонными конструкциями на случай повторения прошлогодних массовых беспорядков.

DARNELLA FRAZIER


Напомним, Джордж Флойд скончался после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. Всех полицейских, принимавших участие в задержании, уволили, а затем предъявили обвинения. Шовичу - в непредумышленном убийстве, его коллегам - в преступной халатности, пособничестве в непредумышленном убийстве, пишет ru.oxu.az

После смерти Флойда в США начались массовые протесты и беспорядки. Для их подавления на помощь полиции была привлечена Национальная гвардия США, в ряде городов вводился комендантский час.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]