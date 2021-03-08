Столь долгий срок обусловлен характером дела. Потенциальным присяжным пришлось заполнить 16-страничную анкету с указанием своего отношения к движению Black Lives Matter, полиции и системе правосудия в целом. Лишь после подбора 12 присяжных начнется разбирательство самого дела. Вступительные речи, как прогнозируется, прозвучат не раньше конца марта, свои доводы защита и обвинение должны будут представить в течение последующих двух-четырех недель.





Как отмечает Forbes, в ожидании начала суда многие здания в городе Миннеаполис (штат Миннесота) были огорожены заборами и бетонными конструкциями на случай повторения прошлогодних массовых беспорядков.





DARNELLA FRAZIER





Напомним, Джордж Флойд скончался после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. Всех полицейских, принимавших участие в задержании, уволили, а затем предъявили обвинения. Шовичу - в непредумышленном убийстве, его коллегам - в преступной халатности, пособничестве в непредумышленном убийстве, пишет ru.oxu.az





После смерти Флойда в США начались массовые протесты и беспорядки. Для их подавления на помощь полиции была привлечена Национальная гвардия США, в ряде городов вводился комендантский час.



