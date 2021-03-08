Госсекретарь США назвал Лукашенко последним диктатором Европы
Госсекретарь США Энтони Блинкен на вручении ежегодных наград Госдепартамента за гражданское мужество женщинам из различных стран мира назвал Александра Лукашенко последним диктатором Европы.
Блинкен открыл церемонию, проходившую в формате телемоста, с чествования члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. По словам Блинкена, Колесникова рискует по сей день, поскольку находится в белорусской тюрьме. Он заявил, что Колесникова "мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко — последнего диктатора Европы".
Вашингтон продолжит добиваться её освобождения, а также всех политических заключённых в Белоруссии.
20:30 08/03/2021
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