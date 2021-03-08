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Председателя БАЖ пригласили в Следственный комитет 10 марта

Белорусская ассоциация журналистов обратилась в Следственный комитет с заявлением, в котором просила разблокировать доступ в офис организации, а также вернуть печать и уставные документы, находившиеся в сейфе.



И вот председателю ОО" БАЖ " Андрею Бастунцу позвонили из Следственного комитета и предложили прийти туда утром 10 марта, чтобы принять участие в осмотре содержимого изъятого во время обыска сейфа. 

Напомним, что 16 февраля по решению Следственного комитета обыски прошли в офисе организации, а также у некоторых сотрудников. С тех пор офис ОО "БАЖ" остается опечатанным, а счет организации — арестован. Это парализовало работу организации.

Белорусская ассоциация журналистов - международно признанная организация, член международной и Европейской федераций журналистов.
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