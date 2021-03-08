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Тихановская намерена направиться с визитом в США и встретиться с Байденом

8 марта одна Cветлана Тихновская дала пресс-конференцию в Швейцарии




Во время своего визита в Швейцарию 8 марта Светлана Тихановская дала пресс-конференцию в Женеве. Она подтвердила свое намерение посетить США и встретиться с президентом Джо Байденом. Напомним, разговоры об этом ходят еще со времени избрания Байдена на этот пост.

- Мы находимся в контакте с Вашингтоном, общаемся, и мы услышали сильное послание Джо Байдена после его избрания, - цитирует tass.ru представительницу белорусской оппозиции.

По словам Тихановской, США уже уделяют внимание Беларуси, поддерживая ее «движение к демократии». Пока проблемой поездки в Штаты является пандемия, отметила представительница оппозиции Беларуси. Поэтому даже предварительной даты визита в США пока нет.

Говоря об отношении к официальной Москве, Тихановская заверила, что «мы находимся в союзе с Россией, и это не изменится». Она признала, что Беларусь связывают с РФ «большие торговые отношения», и желает, «чтобы это оставалось на том же уровне - возможно, более открыто».

Также Тихановская ответила на вопрос о своем возвращении на Родину. Она призналась, что хотела бы вернуться «как можно быстрее» и надеется, что это может произойти «в ближайшие месяцы».

Накануне одна из лидеров белорусской оппозиции побывала в Лиссабоне. Там Тихановская провела рабочие встречи с премьер-министром Португалии Антониу Коштой, министром иностранных дел Аугушту Сантушем Силвой.
KP.by
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