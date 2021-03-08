+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

У Марии Колесниковой истек срок содержания под стражей

У Марии Колесниковой 8 марта истек срок содержания под стражей, о его возможном продлении пока неизвестно.


6 января стало известно, что следствие продлило Марии Колесниковой меру заключения в виде содержания под стражей на два месяца и она остается в СИЗО до 8 марта.

Однако по состоянию на 8 марта неизвестно как о возможном продлении этого срока, так и о выходе Марии на свободу.

В пресс-службе Виктора Бабарико TUT.BY сообщили, что адвокат встретится с Марией в СИЗО только завтра, 9 марта, и тогда станет известно, получила ли она уведомление о продлении срока содержания под стражей и до какого числа.

Напомним, Марию Колесникову задержали 8 сентября в Минске и пытались вывезти из страны. Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь. Колесникову задержали и поместили в СИЗО № 1 Минска как подозреваемую по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. 12 сентября Колесникову перевели в тюрьму в Жодино, а в начале января — в СИЗО на Володарского в Минске.

16 сентября следователи предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).

12 февраля Колесникову обвинили еще по двум статьям УК — в том числе и в заговоре с целью захвата власти.
 
Добавим, что Марию могут держать в СИЗО до 18 месяцев с момента задержания из-за тяжести обвинения.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]