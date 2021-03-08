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8 марта по-мексикански. В преддверии женского дня в Мексике забаррикадировали дворец президента

Власти страны ожидают масштабные марши в поддержку прав женщин.




В Мексике у президентского дворца были установлены металлические заграждения в преддверии женского марша 8 марта. Об этом сообщает The Guardian.

В стране количество убийств женщин выросло почти на 130% в период с 2015 по 2020 годы. Решение президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора забаррикадировать дворец демонстрирует апатичность власти к проблеме насилия, отмечают критики.

В преддверии Международного женского дня ограждения также были установлены вокруг правительственных зданий и памятников в центре Мехико, где год назад тысячи людей протестовали против насилия в отношении женщин и безнаказанности этих преступлений.

"Мы должны избегать провокаций со стороны людей, которые хотят нанести ущерб. Представьте, если мы не позаботимся о Национальном дворце, а они (протестующие, – ред.) его разгромят. Какою картину увидит мир?", – заявил Лопес Обрадор.

Он повторил, что женщины имеют право на протест, но подчеркнул, что акция должна быть мирной. Обрадор привел в пример собственную акцию протеста в 2006 году.

"У нас украли пост президента, и мы протестовали, но не было разбито ни одно стекло. Я прошел два-три раза весь путь от Табаско до Мехико", – заявил Лопес. Он на протяжении многих лет неоднократно обвинял противников в фальсификациях результатов выборов.

По официальным данным, по меньшей мере 939 женщин стали жертвами фемицида в прошлом года в Мексике.

По словам главы МВД Мексики Ольги Санчес Кордеро, барьеры были установлены "для защиты женщин".

В этом году гнев движения за права женщин был вызван политиком Феликса Сальгадо, который выдвинут на пост губернатора южного штата Герреро, несмотря на обвинения в изнасиловании. Сам же Сальгадо обвинения отрицает.
 
Президент Мексики заявил по этому поводу, что критики Сальгадо руководствуются исключительно политическими мотивами. 
Фокус
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