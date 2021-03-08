Валерий Карбалевич: Ермошина - символ выборов по-белорусски

6 марта в Минске состоялся учредительный съезд партии «Союз», председателем которой избран Сергей Лущ. Российскими гостями съезда были сторонники Захара Прилепина по “ДНР” и депутат Госдумы из аннексированного Крыма. «Это белорусская партия, которая выступает с интеграционной позиции, партия сторонников углубления интеграции Беларуси и России”, - заявил сам Лущ .





О создании своих партий заявили Юрий Воскресенский и Андрей Дмитриев, Алексей Дзермант снова заговорил о том, что «Белая Русь» вскоре трансформируется в партию.





Что означает партийный бум на фоне тотальных зачисток общества? Этот вопрос «Белорусский партизан» адресовал политологу Валерию Карбалевичу.





- Учредительный съезд партии Союз – попытка пророссийских сил при поддержке России создать политическую структуру, которая могла бы лоббировать российские интересы в Беларуси. И апеллировать к той части общества, которая ориентирована на Россию.





- То есть, создание подобной партии полностью вписывается в кремлевский план транзита власти в Беларуси?





-То, что вписывается в планы и имеет определенную политическую поддержку, на мой взгляд, несомненно. Хотя бы по той причине, что лидер партии господин Лущ известен достаточно тесными связями с посольством России, с российскими структурами, которые лоббируют российские интересы за рубежом, скажем так.

Насчет транзита власти – все намного сложнее, потому что слишком много непонятного. Непонятно, как в реальности выглядит проект России и насколько он согласован с самим Лукашенко.





- Говорить о политическом будущем «Союза» преждевременно?





- Мне кажется, достаточно интересным тестом станет вопрос о том, зарегистрируют ли власти эту партию. Напомню, в Беларуси уже 21 год не регистрируются новые партии. Поэтому если зарегистрируют партию «Союз», для Беларуси это станет политическим событием. И уже на основании такого факта можно было бы делать более серьезные выводы. Но пока мы увидели сам факт учредительного съезда. Правда, съезд «Союза» не разгоняли, в отличие от попытки создать студенческий профсоюз в прошлую пятницу, который разогнали. «Союз» демонстрирует пока достаточную лояльность к существующему политическому режиму.





- Что означает настоящая эпидемия создания новых политических партий на фоне тотальной реакции? Свою партию создает Воскресенский, опять заговорили о преобразовании «Белой Руси» в политическую партию.





- И Дмитриев ставит задачу создать партию.





Лукашенко ведь заявил, что после приня я Конституции на референдуме пройдут выборы (правда, совершенно непонятно: после – это когда?). В любом случае, страна находится накануне электоральной кампании. Поэтому попытки создать партии выглядят вполне логично. Но пока я бы не торопился с выводами, с которыми выступил Олег Гайдукевич: следующие выборы пройдут по пропорционально-мажоритарной системе. Помню, как Лукашенко на Всебелорусском народном собрании весьма скептически оценил переход на новую избирательную систему: дескать, у нас нет сильных партий, поэтому не стоит. Собственно говоря, именно от Лукашенко зависит – будет этот процесс или не будет. Поэтому я пока очень настороженно отношусь ко всем названным проектам.





Посмотрим, зарегистрируют ли их, будет ли преобразование «Белой Руси» в партии или не будет – лично у меня очень большие сомнения.





- Да и с самими выборами есть большие вопросы. В 2021 году председатель ЦИК Ермошина собиралась в отставку. Но уже весна, а воз и ныне там.





- Она давно уже просится в отставку, еще до президентских выборов. Но не отпускают ее. И понятно – почему: Ермошина символ выборов по-белорусски. Пока Ермошина руководит избирательной кампанией, вся номенклатура, вся вертикаль понимает, как должны проходить выборы – система отлажена и работает. А вот если вдруг Ермошина уходит в отставку, возникнут вопросы: а что это значит? Это какой-то сигнал? Выборы должны проходить по-другому? Вот Лукашенко и не хочет давать противоречивых сигналов. И пока Ермошина возглавляет избирательный процесс, выборы будут проходить по-белорусски.



