Amnesty International заявила, что в Беларуси преследуют женские организации
Amnesty International заявила, что в Беларуси прицельно преследуют женские организации.
Международная правозащитная организация подчеркивает, что меры, которые применяют власти против женщин-участниц протестов, их семей и организаций, ужесточаются. Она называет ряд фактов преследования.
"Мы призываем к солидарности с отважными женщинами Беларуси в их борьбе за свободу и права человека, — говорится в обращении Amnesty International. — В своей борьбе они бросают вызов патриархальным взглядам и репрессивному правительству, стремящемуся задушить права человека и задушить перемены и прогресс, к которым призывают белорусы".
13:06 08/03/2021
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