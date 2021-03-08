Как и анонсировал Лукашенко, выходит фильм о его "дворце"









"Фильм будет очень мощный, это будет только первая часть огромной серии расследований", — говорит в эфире "Белсата" объявленный в Беларуси в розыск Степан Путило, создатель популярных белорусских телеграмм-каналов, которые власти объявили экстремистскими. Они не обновлялись с 28 февраля. По словам Путило, все силы были брошены на подготовку фильма.





Лукашенко во время недавнего посещения мотовелозавода говорил, что белорусские политбеженцы собираются по аналогии с фильмом Алексея Навального о "дворце Путина" (с января он набрал на YouTube более 114 млн просмотров), найти и его "дворец" . Премьера фильма Путило запланирована на 18:00 8 марта.