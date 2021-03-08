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Степан Путило объяснил причину молчания

Степан Путило, редактор нескольких телеграм-каналов, признанных в Беларуси экстремистским, в эфире телеканала «Белсат».




Как пояснил Путило, команда работает над новым фильмом. 

«Это будет первая часть расследований про богатства Лукашенко. Это очень тяжелая работа. Поэтому мы и не выходили в эфир».

Таким образом, не подтвердилась версия издания «Наша Ніва» о том, что Путило утратил контроль над телеграм-каналом.

Последние посты в каналах Путило выходили 27 и 28 февраля.
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