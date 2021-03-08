Четверо участников учредительной конференции Лиги студенческих объединений, задержанных в Минске 5 марта в бизнес-клубе Имагуру, приговорены к 14-15 суткам административного ареста. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».





7 марта задержанные предстали перед судом Октябрьского и Центрального районов Минска. Владислав Калков получил 15 суток ареста, Софья Маргунова - 15 суток, Станислав Сенюкевич - 15 суток, а Кристина Мироненко - 14 суток.





Все студенты были осуждены по статье 23.4 КоАП (за неподчинение законному приказу или требованию должностного лица).



