С общепринятыми праздниками вечная проблема — есть у людей определенные ожидания и нужно им соответствовать. От этого становится очень скучно. Стоят мужики возле стола с нарезкой, переминаются с ноги на ногу. А напротив девушки застыли в ожидании чего-то волнующего. И вот несчастный, которого вытолкнула стая, берет пластиковый стаканчик и со скрипом достает из памяти штамп за штампом. «Праздник весны… наши прекрасные… как вот эти вот тюльпаны… любви, взаимопонимания…»





Но сегодня фактура совершенно иная. И как же это здорово!





Я давно и почти профессионально восхищаюсь женщинами, регулярно делюсь с читателями своими восторгами и, казалось, меня сложно удивить. Но две тысячи двадцатый год был богат не только на травмирующие события, но и на крутейшие истории, на потрясающие примеры героизма — в том числе женского. Примеры, после которых штамп «слабый пол» в отношении наших женщин звучит неуместно и дико.





Началось всё задолго до августа. Я продавал старый телевизор одной даме. Привёз, включил, настроил. И уже практически в дверях она решила уточнить, а я, собственно, из каких буду. К какому, так сказать, проценту населения отношусь. В период предвыборной кампании это был важный вопрос. И вот эта пенсионерка тогда сказала мне: «Если что, я пойду в первых рядах. Пусть меня ударят. Пусть ударят старую женщину, чью-то мать! Вас, мужчин, они смогут бить. А меня — нет.» И да, со временем мы узнали, что всякое может быть. Но и тогда меня поразила ее решимость.





Потом была одна из самых драматичных предвыборных «гонок» — с посадками, нерегистрациями и обычной женщиной, домохозяйкой, как любят сейчас акцентировать, которая подает документы вместо арестованного мужа. Ее принимают в игру только что не шутки ради. А она берет… и сами знаете, что делает, став частью женского триумвирата.





А когда начался ад девятого августа, женщины снова оказались на передовой. Они перевязывали раненых, подвозили бинты и лекарства, организовали волонтерскую помощь избитым и задержанным.





И, по моему мнению, именно первый выход девушек с цветами остановил тогда спираль насилия, в которую мы неслись с пугающей скоростью.





Смутные времена, что наступили после выборов и продолжаются до сих пор, подарили нам бесчисленные примеры смелости, уважения к себе и ответственности за свой выбор.





Здесь и хрупкая, но несгибаемая в своих убеждениях Нина Багинская, и замечательные спортсменки Левченко и Герасименя, и светлая Ольга Хижинкова, и многие другие прекрасные девушки, которые сказали: нет, с нами так нельзя.





И ё это освещают смелые журналистки, за что многие из них получают сроки, штрафы и даже пули.





Наши женщины. Сильные, смелые, умные, справедливые. Они сделали и продолжают делать удивительное и невероятное. Откуда только силы берутся. Те, кто пытаются заставить их замолчать, не понимают, с чем имеют дело — с природной стихией, с архетипом, с богиней.





Просто представьте себе этот совокупный образ Женщины 2020-го года, а потом попробуйте примерить к нему стандартные эти наши поздравления с восьмым марта.





Неловкий веник цветов, рафаэлло, мартини бьянко, стихи из одноклассников… Мне кажется, не очень подходит. Точнее, совсем не подходит. Даже стыдно как-то.





И я, правда, не знаю, как поздравлять вас после всего этого. Всё, что приходит в голову, видится мелким, недостаточным и смешным. Сертификат на маникюр? Поход в спа? Посуду помыть? Я вас умоляю! Самым правильным будет, пожалуй, дать вам то, о чем вы просите — независимость, свободу и справедливость.





И когда снимут наши Жанны Д’Арк свои стальные латы, тогда и пригодятся все эти стандартные истории про цветы, конфеты и рестораны. Всему свое время.





Однажды моя знакомая сказала: «Все беды в этой стране от сопливых мужиков».





Я бы дополнил.





Всё хорошее, что в этой стране случится, будет благодаря нашим героическим женщинам.