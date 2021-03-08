Красауцы против женщин: 38 белорусок признаны политзаключенными!





Многие СМИ писали, что у мирных протестов "женское лицо" и именно женщины его двигают. Это связано и с решимостью Светланы Тихановской выдвинуть свою кандидатуру на пост президента вместо арестованного мужа, и мирные женские цепи солидарности после пыток на Окрестина, и женские субботние марши, и объединение трех штабов - Светланы Тихоновской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой, которые стали настоящими лидерками движения за демократические изменения в стране.





Это также и бесчисленное количество девушек, женщин, бабушек, которые каждый день делают невидимую работу: пишут письма поддержки, посещают судебные процессы, собирают передачи для родных за решеткой, поддерживают друг друга и всех вокруг.





Вместе с тем, как никогда до этого, огромное количество женщин было брошено за решетку по политическим мотивам.





ПЦ "Весна" известно как минимум о 141 политически мотивированном уголовном деле, возбужденном в Беларуси против женщин от начала избирательной кампании.





Как минимум 49 женщин находятся в местах заключения или под домашним арестом. Десять из них уже осуждены на реальные сроки лишения свободы, остальные ждут судов.









38 женщин признаны политическими заключенными.





Еще минимум 17 женщин осуждены к "домашней химии" либо на штрафы и сейчас находятся на свободе. Минимум 75 женщин сейчас находятся на свободе в статусе подозреваемых по уголовным делам, часть из них уехала за границу.





В этом году, как никогда, надо помнить, что праздник 8 марта задумывался не как день про красоту, а как день про права.





"Белорусский партизан" поздравляет красивых, смелых, умных, мудрых, добрых -- самых лучших наших женщин. Будьте счастливы в своей стране! Будьте мужественны в это сложное время!