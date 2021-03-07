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Зась встретится с руководством Казахстана

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась направляется в Казахстан для встречи с высшим политическим и военным руководством страны.


9-10 марта с.г. состоится визит Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася в Республику Казахстан, в ходе которой он встретится с министрами обороны и иностранных дел, а также Секретарем Совета Безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

Как ожидается, Генерального секретаря ОДКБ примет Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

В ходе предстоящих встреч Станислав Зась проинформирует о запланированных мероприятиях по реализации решений (декабрьской 2020 г.) сессии СКБ и выполнении приоритетных направлений, предложенных Республикой Таджикистан на период председательства в Организации в 2021 году.

Наряду с этим, как ожидается, будет обсуждаться ситуация в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности, вопросы координации внешнеполитической деятельности государств – членов ОДКБ.  

Стороны обсудят подготовку к предстоящим в апреле-мае с.г. очередным заседаниям уставных органов.
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