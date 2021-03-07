Слабый пол? Какими станами мира руководят женщины

Как сообщает Белстат, в Беларуси обеспечено декларируемое международными документами 30-процентное представительство женщин на уровне принятия решений — сегодня среди государственных служащих 68,6% женщин, в том числе на должностях руководителей организации и заместителей — 58,2%, пишет Thinktanks.by Высок процент женского участия в органах судебной власти страны – 69,4%.





Однако во многих странах мира женщины занимают высшие государственные посты.

Сайт «Слово и дело» выпустил инфографику, показывающую, сколько женщин в мире сейчас занимают ведущие должности.









Одна из самых известных женщин-политиков – канцлер Германии Ангела Меркель – она занимает эту должность уже более 15 лет. Христианско-демократический союз, представительницей которого является Меркель, избрал нового лидера Армина Лашета, который в случае победы ХДС на парламентских выборах осенью, может стать следующим канцлером Германии. А пока госпожа Меркель руководит одной из самых успешных стран мира.





Месяц назад вице-президентом США стала Камала Харрис после инаугурации Джо Байдена. Она первая женщина в американской истории, занявшая этот пост, а также первый человек афроамериканского и азиатско-американского происхождения на этой должности. До избрания Харрис была сенатором США от Калифорнии (2017-2021), генеральным прокурором Калифорнии (2011-2017) и окружным прокурором Сан-Франциско (2004-2011).





Более 17 лет с небольшим перерывом премьер-министром Бангладеш является Хасина Вазед. Впервые она возглавила правительство в июне 1996 года (на 5 лет), а второй раз была избрана премьером страны в январе 2009-го и занимает эту должность по сей день.





Президентом Грузии уже более двух лет является Саломе Зурабишвили – первая в истории страны женщина-президент, избранная всенародным голосованием. Ранее Зурабишвили занимала должность министра иностранных дел Грузии (2004-2006), чрезвычайного и полномочного посла Франции в Грузии.





Женщины-президенты сейчас в Эстонии, Греции, Молдове, Словакии, Сингапуре, Непале, Эфиопии, Тринидаде и Тобаго. Премьер-министры – в Дании, Эстонии, Литве, Исландии, Норвегии, Финляндии, Сербии, Новой Зеландии, где также должность генерал-губернатора «занята» женщиной.



