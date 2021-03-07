Но вполне Беларусь пропагандисты забыть никак не могут, передает Еврорадио. Особенно после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи.





Вот какие мысли они продвигают в связи с Беларусью.





Родные, друзья, братья





— А если объединиться еще сильнее?





— Если объединиться... Это лично мое мнение: я за.





Это фрагмент репортажа "Вестей недели с Дмитрием Киселёвым" на телеканале "Россия". Говорят сотрудник телеканала и сотрудник одного из белорусских предприятий.





Такие же посылы — в разговорах с другими суразмоўнікамі. По странному совпадению все они говорят, что "Россия нам самая близкая", "без России мы бы ничего не сделали" и "ну мы же все славяне".





Суть проста: белорусы и русские — практически один народ, вот такая вот межнациональная любовь.





Интересный контраст: в подводке к репортажу Дмитрий Киселев говорит про встречу Лукашенко и Путина, но потом речь только про близость на уровне народов и производств.





Во всем виноват (конечно же) Запад





Заметная часть пропагандистских материалов традиционно посвящена тому, как в белорусских и российских протестах виноват "прогнивший Запад". И, конечно же, Брюссель с Вашингтоном хотят разорвать тесные связи двух стран.









— События, происходящие в Беларуси и России, не просто похожи, а имеют, я уверен, общее происхождение, — пишет на "ИмхоКлабе" президент редакции газеты "Известия" Владимир Мамонтов. — Политика посторонних сил направлена на сдерживание российского государства и восточной части мира в целом. Беларусь — давний и верный союзник России. Разорвать эту связь в политических, экономических, военных отношениях — мечта тех, кто не хочет рассматривать нас как себе равных, а считает за лучшее видит перед собой "бензоколонку", гигантскую платформу богатых природных ресурсов и дешевой рабочей силы.





Благо в "действиях Запада" видит автор RuBaltic Александр Носович, который любит выступать также на "Сонаре", "Спутнике", "Украина.ру" и других подобных ресурсах.





— ...Осталось добавить только, что страны Прибалтики с Украиной сами и вложились в создание такой неблагоприятной для себя военно-стратегической конъюнктуры, когда с визгом и ўлюлюканнем поддержали дестабилизацию Беларуси и аплодировали массовым беспорядкам в соседней стране. Их тупость работает исключительно на интересы России по укреплению Союзного государства.





Кроме Литвы, Эстонии и Польши, часто в контексте "действий Запада" вспоминают Светлану Ціханоўскую, которая якобы есть их "куклой". Этот нарратив продвигается некоторыми пропагандистскими ресурсами как минимум с конца августа.





Или проблема все же в... Лукашенко?





Некоторые ресурсы позволяют себе нападать на Лукашенко. Среди них не только "Регнум" и EAdaily, которые годами не скрывают своей антипатии к руководителю Беларуси, но и, например, "Украина.ру", которая входит в состав возглавляемого Маргаритой Симоньян и Дмитрием Киселевым МИА "Россия сегодня".





Например, политолог Богдан Безпалько рассказал изданию о том, что отношение белорусов к России портится из-за того, что Москва решила поддержать Лукашенко.





— Это действительно повлияло на рост антироссийских настроений, потому что большая часть населения негативно относится к Лукашенко, но при этом сохраняет симпатии к России. И при этом спокойно отнеслась бы и к Союзного государства, и до слияния, и к конфедеративного, к любого вида единого государства, — говорит он.









Там же является интервью с политологом Евгением Константиновым, который говорит о том, что Лукашенко использует Россию в своих целях и параллельно будет снова пытаться возвращаться к "многовекторности". Повторяет он и мысли об ударе по симпатиях к России со стороны белорусов.





— В том, что он об этом заговорил, нет ничего удивительного. Я уже ранее неоднократно заявлял, что белорусский режим просто использует Россию в своих собственных целях. В сфере Союзного государства за последние полгода ничего не сдвинулось с мертвой точки. Теперь же, когда ситуация временно стабилизировалась, Лукашенко будет стараться вернуться к прежнему положению вещей, то есть к многовекторности. Это означает, что никаких сдвигов в союзном строительстве ждать не приходится. Таким образом, Россия, высказавшись в поддержку диктатуры, не получила ничего, кроме удара по симпатиях белорусов. Что касается Союзного государства, то по факту ее будущем с Лукашенко никто не видит.





Интересно: в сентябре Симоньян приезжала на интервью к Лукашенко, и, кажется, они расстались друзьями. И тут вдруг — "Россия, высказавшись в поддержку диктатуры"!





Дима.... Анатольевич... идите на х...й





Заявления влиятельных российских телеграмм-каналов, разумеется, более острые. В том числе тех, которые многие связывают с российскими "верхами". Как обычно, там полно "сливов", которые невозможно проверить. По посылах можно сделать предположения о настроениях, которые существуют в "определенных кругах".





— Несколько источников в Минске сообщили, что старший сын Виктор Лукашенко не намерен участвовать в транзите власти и не видит себя главой государства, — пишет "Незыгарь". — Виктор Лукашенко сторонник тесных отношений с Россией, что неоднократно вызвало конфликт с отцом.





Еще одна свежая публикация "Незыгаря" — о роли бизнесмена Дмитрия Мазепина. Кстати, мы рассказывали о его возможные связи с новым белорусским порталом.





— Уроженец Беларуси Дмитрий Мазепин летает на самолете с бортовым номером M-insk. Мазепин, Сказок и Орешкин помогут Медведеву договориться с Лукашенко провести "мягкий транзит" власти в Беларуси





Забавную, но совершенно неправдоподобную версию о телефонном разговоре Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева приводит "Генерал СВР".









Пресс-службы о таком точно никогда не напишут





— В целом разговор нудная и малоинформационный. Дмитрию Медведеву было поручено попытаться дожать Лукашенко по тем вопросам, по которым за день до этого не смог договориться с Лукашенко Путин при личной встрече в Сочи. Интересная концовка разговора, когда Дмитрий Анатольевич приступил к увещеваний завершить трансфер власти в Республике Беларусь уже до конца этого года, как и обещал Лукашенко Путину еще в сентябре прошлого года. Дальше концовка разговора по тексту: Медведев: "Александр Григорьевич, вы понимаете, насколько Владимир Владимирович недоволен тем, как вы не держите слово и не выполняете взятые на себя обязательства". Лукашенко прерывает: "Дима... Анатольевич... идите на х...й. И Владимира Владимировича с собой прихватите. А мне указывать не нужно. Вы сначала у себя разберитесь, а потом советы раздавать будете. Всего хорошего". На этом беседа была закончена.



