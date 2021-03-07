Латушко: забастовка — то, чего боится Лукашенко

— Забастовка — это то, чего боится режим Лукашенко. Отсюда и постоянное давление и репрессии на заводчан, угрозы и увольнения, передает Еврорадио. Чтобы противостоять этому, у нас у всех есть мощный инструмент — это солидарность. В этом наша сила. Вместе, как единое целое, мы сможем вернуть себе свободу и добиться выполнения народных требований. Вместе мы сможем сделать так, чтобы рабочих больше никогда не загоняли дубинками на завод.





Латушко добавил: "чем сильнее будет забастовочное движение, тем безопаснее оно будет для участников – и тем быстрее мы добьёмся общей цели".





Напомним, о своем объединении сообщили стачкомы трёх предприятий — "Гродно Азота", новополоцкого "Нафтана" и Белорусского металлургического завода (БМЗ). Члены стачкомов объясняют такое объединение необходимостью слаженной работы и скорейшего достижения общей цели забастовочного движения.