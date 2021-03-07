+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Латушко: забастовка — то, чего боится Лукашенко

Стачкомы трёх крупных заводов объявили об объединении 5 марта. Комментируя это, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко отметил, что "заводчане — это большая сила".

Латушко: забастовка — то, чего боится Лукашенко
Павел Латушко / Еврорадио
— Забастовка — это то, чего боится режим Лукашенко. Отсюда и постоянное давление и репрессии на заводчан, угрозы и увольнения, передает Еврорадио. Чтобы противостоять этому, у нас у всех есть мощный инструмент — это солидарность. В этом наша сила. Вместе, как единое целое, мы сможем вернуть себе свободу и добиться выполнения народных требований. Вместе мы сможем сделать так, чтобы рабочих больше никогда не загоняли дубинками на завод.

Латушко добавил: "чем сильнее будет забастовочное движение, тем безопаснее оно будет для участников – и тем быстрее мы добьёмся общей цели".

Напомним, о своем объединении сообщили стачкомы трёх предприятий — "Гродно Азота", новополоцкого "Нафтана" и Белорусского металлургического завода (БМЗ). Члены стачкомов объясняют такое объединение необходимостью слаженной работы и скорейшего достижения общей цели забастовочного движения.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Павел Знавец
Невядомы Герой Беларусі.
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]