Лукашенко популярнее Зеленского, но должен обзавидоваться Алиеву









Судя по инфографике, самый высокий рейтинг у президента Азербайджана Ильхама Алиева - 95,4%. Эти данные свидетельствуют, что позиция политика в рейтинге зависит от того, чьей социологии доверяют его составители.

В данном случае авторами инфографики, структурированной в виде рейтинга, стали авторы сайта «Слово и дело».





Эмманюэля Макрона поддерживают 40 процентов французов, Джо Байдена – 54,5 процента американцев.









Премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который уже больше пяти лет во власти, в начале года поддерживали 50% граждан. Чуть выше рейтинг – 51% – у канцлера Германии Ангелы Меркель, которая уже этой осенью покинет свой пост.





Эмманюэль Макрон по сравнению с итогами выборов четыре года назад потерял поддержку французов – его поддерживает 40% граждан. При этом, как отмечает издание Le Figaro, на этом этапе его каденции Макрон популярней, чем предшественники – Николя Саркози и Франсуа Олланд.





Деятельность премьера Великобритании Бориса Джонсона в феврале 2021-го одобряет 41% граждан. Джо Байден только месяц как вступил на должность президента США, рейтинг его одобрения сейчас – 54,5% (выше, чем результат на выборах).





Аналитики британского Королевского института международных отношений Chatham House проводили онлайн-опрос жителей Беларуси. По его результатам выяснилось, что Александра Лукашенко президентом видят 27,4% опрошенных. На выборах в августе его официальный результат был 80,1%.





Президенту Польши Анджею Дуде в декабре прошлого года доверяли 42,9% граждан. С таким результатом Дуда оказался на третьем месте в рейтинге доверия, его обошли премьер-министр Матеуш Моравецкий и лидер оппозиционного движения «Польша 2050» Шимон Холовня.





Напомним, по заказу варшавского Центра восточных исследований социологи изучили политические настроения белорусов. Положительно деятельность Лукашенко оценили 27,2% респондентов, скорее положительно — 13,6%. То есть в общей сложности позитивное отношение к Лукашенко высказали почти 41 процента опрошенных белорусов.