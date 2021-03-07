Большинству семей в США выплатят по $ 1400 «коронавирусной» помощи





Байден выступил в Белом доме после того, как законопроект, который называют «Планом спасения Америки», был принят Сенатом на голосовании по партийной линии. Байден отметил, что более 85% американских семей получат единовременные выплаты, причем семейная пара с двумя детьми, зарабатывающая 100 тысяч долларов в год, получит около 5600 долларов, передает Голос Америки.









Сенаторы в субботу днем проголосовали за «План спасения Америки», план президента Джо Байдена по борьбе с последствиями COVID-19 - пакет экономической помощи на 1,9 трлн долларов. Сессия в Сенате длилась более суток, республиканское меньшинство потерпело неудачу, пытаясь внести в законопроект около трех десятков поправок.





Окончательная версия законопроекта предусматривает прямые выплаты большинству американских налогоплательщиков, чьи годовые доходы не превышают 80 тысяч долларов (160 тысяч долларов для супружеских пар) по 1400 долларов на человека. На эти расходы планируется потратить 400 млрд долларов; а также выплата федерального пособия по безработице в размере 300 долларов в неделю для 9,5 млн человек, оставшихся без работы. 350 млрд долларов будет выделено в виде финансовой помощи правительствам штатов и местным властям.





Из 100 сенаторов, 50 человек проголосовали за принятие законопроекта, 49 – против. Ни один сенатор-республиканец (из участвовавших в голосовании) не проголосовал за план Байдена. Представитель Аляски республиканец Дэниел Салливан был вынужден уехать из Вашингтона в пятницу вечером на похороны. Это означало, что демократы не нуждались в решающем голосе вице-президента Камалы Харрис.





Ранее демократы согласились с требованием более умеренных соратников по партии сократить размер федерального пособия по безработице. В субботу утром сенаторы-демократы объединились, чтобы воспрепятствовать попыткам республиканцев внести изменения в законопроект, который, по данным Бюджетного управления Конгресса, стал крупнейшим пакетом экономических стимулов в истории США.





Общая сумма экономического стимулирования, выделенного Вашингтоном за последний год, достигла в итоге около 6 трлн долларов.





Лидер сенатского большинства Чак Шумер во время утренних дебатов заявил, что законодатели приблизились к завершению длительного процесса внесения поправок перед голосованием по законопроекту в целом.





Поскольку законопроект не поддержал ни один республиканец, демократы должны были сохранить все 50 имеющихся у них голосов, чтобы принять пакет мер.





Сенаторы установили рекорд по самому длительному голосованию – 11 часов и 50 минут, во время которого демократы пришли к компромиссу относительно размера федерального пособия по безработице, чтобы удовлетворить просьбы центристов, таких, как сенатор Джо Манчин.





После принятия этого решения сенаторы начали работать над пакетом предложений по изменению законопроекта. Демократы проголосовали против поправок, который попытались внести республиканцы – речь, в частности, шла об изменении порядка распределения денег между школами, правительствами штатов, транспортными системами и фермерскими хозяйствами.





В субботу утром демократы отклонили попытку республиканца Тома Коттона отправить законопроект обратно в комитет, чтобы переосмыслить законодательство, касающееся иммиграционной политики и не связанное напрямую с пандемией COVID-19.





«План спасения Америки» включает в себя финансирование закупки вакцин и предметов медицинского назначения, расширение выплаты пособий по безработице и новый пакет экстренной финансовой помощи, направленной домохозяйствам, малым предприятиям, а также правительствам штатов и местным властям.