



В Минске проходит учредительный съезд партии «Союз». Партия считается пророссийской и выступает за Союзное государство, что сразу выглядит очень неубедительно. Дело в том, что при режиме А. Лукашенко в принципе невозможно создать реально действующую и политически значимую партию, если только вновь создаваемая партия не будет исповедовать откровенный лукашизм, пишет российский политолог Андрей Суздальцев.





Напомним, что все ранее создаваемые российской и белорусской стороной совместные структуры, включая общественные организации, парламентские собрания, совместные телеканалы или филиалы российских СМИ в Беларуси с одной стороны, мгновенно «садились» на российский бюджет, а с другой стороны превращались в рупоры пропаганды А. Лукашенко на российский электорат. Фактически все эти структуры, получая российское финансирование, подрывали устои российской власти.

Создание и существование пророссийской партии в Беларуси невозможно. Так что партия «Союз» изначально является филиалом белорусского КГБ и будет работать против России за российский счет.