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Болкунец: Так формируется «общак» режима, для содержания «красавцев» и мелкие бытовые радости. Например, вертолёт, самолёт, майбах

"Каждый бизнесмен знает, что как только его доход достигает определённого уровня, так его сразу берут в оборот".

Болкунец: Так формируется «общак» режима, для содержания «красавцев» и мелкие бытовые радости. Например, вертолёт, самолёт, майбах
Каждый белорусский бизнесмен знает, что как только его доход достигает определённого уровня, так его сразу берут в оборот. Могут полюбовно договориться, а особо остроумных бросают в тюрьму подумать. Потом просят выкуп за освобождение. Но ставка выше, пишет политолог Дмитрий Болкунец.

Сообщают, что от владельца торговой сети Green Геннадия Кирейкова просят $5 миллионов за выход из СИЗО. Задержали его в феврале по указанию вождя под овации делегатов ВНС.

Так формируется «общак» режима, для содержания «красавцев» и мелкие бытовые радости. Например, вертолёт, самолёт, майбах, на которые из бюджета не потратили ни копейки.
 
Заниматься бизнесом при АГЛ опасно для жизни и здоровья. Напомню, что этот человек считает всех предпринимателей жуликами.

Несколько лет назад условием получения кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития российский Минфин выдвинул около 25 требований, которые были нацелены на реформы. В частности, необходимо было стимулировать развитие малого бизнеса и ввести должность бизнес-омбудсмена. АГЛ тогда сказал, что никакие посредники ему не нужны и он главный защитник прав предпринимателей. Как можно догадаться условия кредитного соглашения выполнены не были, а деньги получены.
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