Каждый белорусский бизнесмен знает, что как только его доход достигает определённого уровня, так его сразу берут в оборот. Могут полюбовно договориться, а особо остроумных бросают в тюрьму подумать. Потом просят выкуп за освобождение. Но ставка выше, пишет политолог Дмитрий Болкунец.





Сообщают, что от владельца торговой сети Green Геннадия Кирейкова просят $5 миллионов за выход из СИЗО. Задержали его в феврале по указанию вождя под овации делегатов ВНС.





Так формируется «общак» режима, для содержания «красавцев» и мелкие бытовые радости. Например, вертолёт, самолёт, майбах, на которые из бюджета не потратили ни копейки.

Заниматься бизнесом при АГЛ опасно для жизни и здоровья. Напомню, что этот человек считает всех предпринимателей жуликами.





Несколько лет назад условием получения кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития российский Минфин выдвинул около 25 требований, которые были нацелены на реформы. В частности, необходимо было стимулировать развитие малого бизнеса и ввести должность бизнес-омбудсмена. АГЛ тогда сказал, что никакие посредники ему не нужны и он главный защитник прав предпринимателей. Как можно догадаться условия кредитного соглашения выполнены не были, а деньги получены.