Следователи пытаются узнать о фактах оплаты правозащитниками в полесских городах штрафов и госпошлин при обжаловании приговоров. По информации «Палескай Вясны», допросы проводит областное управление СК. Следователи используют изъятые во время обысков в квартирах и офисах 16 февраля копии документов по обжалованию приговоров по статье 23.34 КоАП, которые и являются основанием для вызова на допросы.





Следователи задают вопросы о том, кто оплачивал штрафы и пошлины, предъявляют людям копии платежных чеков, спрашивают об обстоятельствах оплат. В частности, в Мозыре следователи задают вопросы о том, что связывает вызванных на допрос людей с мозырским правозащитником Владимиром Телепуном, возглавляющим региональный филиал незарегистрированного ПЦ. В Светлогорске вопросы подобного рода задают о правозащитнице Елене Маслюковой. Людей также заставляют давать подписку о неразглашении.





На конец рабочей недели правозащитникам было известно , как минимум, о шести вызванных на допрос в Мозыре и около десяти – в Светлогорске.



