Игорь Лобан. Скрин из Youtube-канала «Редакция»









Генеральная прокуратура обвинила бывшего работника прокуратуры Олега Талерчика, следователя Игоря Лобана, а также других членов инициативы BYPOL в разжигании социальной вражды по ч. 3 ст. 130 УК («Рразжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»).





«Возбуждение уголовного дела в отношении членов инициативы BYPOL – это очередное доказательство некомпетентности прокуратуры и попытка давления на свободу слова. Но инициатива продолжит работать в штатном режиме. Если они думают, что таким образом способны оказать на нас какое-то давление, то они ошибаются. Мы как работали, так и продолжим работать», – сказал «Белсату» Игорь Лобан, представитель инициативы BYPOL.





Генеральная прокуратура в свою очередь обосновала возбуждение уголовного дела выступлением представителей инициативы в сети: «Указанные граждане на интернет-ресурсе во время видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности».















