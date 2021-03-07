"Путин – царь". В РФ студенты записали, как преподаватель отговаривал их от участия в акциях Навального
Преподаватель университета в российской Казани Олег Тихонов, рассуждая об акциях оппозиционера Алексея Навального, заявил, что царь "рано или поздно сдохнет". Царем он считает главу Кремля Владимира Путина. Об этом сообщили студенты.
Преподаватель Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева Олег Тихонов, критикуя перед студентами деятельность оппозиционера Алексея Навального, назвал "царем" главу Кремля Владимира Путина, пишет Гордон.
Об этом 5 марта сообщил в соцсети "ВКонтакте" студенческий интернет-журнал "Ветер".
Студенты опубликовали аудиозапись выступления и ее расшифровку. Сама запись сделана 1 марта.
"Я не говорю, что там Путин там это... но он царь, как я говорю, да? Я вам сразу хочу сказать: он – царь! Вы Петру I хотите предъяву сделать, что ли? За то, что он Питер построил? Так он на госсредства их строил. Тут любому сейчас можно представить, так? Правда в итоге это им ничего не досталось, понимаете, да? В эрмитажах они не живут и так далее. Но это я так, к сведению говорю. Пусть строит, елки-палки! Это все равно не ему достанется. Он рано или поздно сдохнет, как я говорю. Тот же Путин, так?" – сказал якобы преподаватель.
Он призвал студентов не портить себе биографию участием в акциях Навального. Он намекнул, что силовики за всеми следят.
"Эти ребята засекают сразу – и вы не понимаете – это все скапливается, базу данных на вас всех ведут. И когда это выстрелит, никто из вас не знает. Но это выстрелит, я обещаю вам. Вот", – подчеркнул Тихонов, как утверждают авторы аудиозаписи.
Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.
Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).
Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.
После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, она прошла 14 февраля.
Команда Навального после возвращения оппозиционера в Россию опубликовала расследование о "дворце Путина" в Геленджике. В материале сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местное подразделение ФСБ "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.
25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян".
29 января Telegram-канал Mash опубликовал эксклюзивное видео из дворца в Геленджике. Внутри здание оказалось практически пустым и недостроенным. В расследовании ФБК также сообщалось, что работы там еще продолжаются. По данным ФБК, в уже готовом к эксплуатации здании начался капитальный ремонт из-за недостатков конструкции, которые привели к высокой влажности и появлению плесени.
На следующий день российский миллиардер Аркадий Ротенберг назвал имение своим и заявил, что строит там отель.
09:20 07/03/2021
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