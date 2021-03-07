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Минобороны РФ рассказало о совместных учениях России и Беларуси в марте

Одни учения пройдут в России – на полигоне Поливно в Ульяновской области, другие – в Беларуси, на полигоне Осиповичский в Минской области.


Россия и Беларусь проведут в марте два совместных тактических учения Воздушно-десантных войск РФ и Сил специальных операций вооруженных сил Беларуси, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ, передает Sputnik.

Одни учения пройдут в России – на полигоне Поливно в Ульяновской области, другие – в Беларуси, на полигоне Осиповичский в Минской области.

Тематика учений на Поливно – миротворческая, маневры пройдут с 9 по 20 марта. Руководство учениями будет осуществлять командир Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ полковник Владимир Селивёрстов.

Ожидается, что белорусское подразделение ССО прибудет на полигон во вторник, 9 марта. Активная фаза маневров запланирована на 16-19 марта "Всего в учении будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, от белорусской стороны более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь, дислоцированного в городе Бресте", – уточнили в Минобороны.

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Кроме того, в маневрах задействуют два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых Ми-8АМТШ Центрального военного округа РФ.

"Параллельно, в период с 15 по 27 марта, на полигоне Осиповичский в Минской области Республики Беларусь пройдет совместное белорусско-российское тактическое учение", – сообщили в ведомстве.

На маневрах в Беларуси подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью. От РФ в этих учениях примут участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединение ВДВ, от Беларуси более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.
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