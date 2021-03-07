DW поговорила с тремя женскими организациями.





"Я бы хотела видеть женщину в новой Беларуси уверенной в себе и поддерживающей других женщин. Хотелось бы, чтобы женщины были более подкованными в юридическом плане", - говорит Татьяна Стрижевская из центра "Ее права", который предоставляет женщинам в сложных ситуациях бесплатную и конфиденциальную информационно-правовую помощь.





Основной поток обращений сюда связан с социальной сферой, с такими проблемами, как домашнее насилие, лишение родительских прав, алименты, гендерная дискриминация. Но в связи с репрессиями со стороны силовых структур против протестующих после президентских выборов в стране у этой и других белорусских некоммерческих организаций работы прибавилось.





Органы опеки оказывают давление на политически активных женщин





В центр "Ее права" сейчас чаще обращаются женщины, к семьям которых стали проявлять повышенное внимание органы опеки. "Как правило, это женщины, которые ходили на протесты, открыто заявляли о своей гражданской позиции, например, в соцсетях или попали на радар правоохранительных органов, если вывесили бело-красно-белый флаг и кого-то из семьи привлекли к административной ответственности", - уточняет Татьяна Стрижевская, которая до марта возглавляла эту организацию. Если у политически активных женщин есть дети, то их стремятся поставить на учет, объявив их положение "социально опасным". При этом юристы считают проверки беспочвенными и субъективными. "Это просто метод давления и запугивания. Происходит подмена понятий", - уверена Татьяна.





Сама некоммерческая организация также подверглась нападкам со стороны властей. В сентябре по государственному белорусскому телевидению показали сюжет, в котором обвинили центр "Ее права" в финансировании женских маршей. Руководство центра это решительно отвергло."Наша деятельность прозрачна и нацелена только на правовое информирование женщин. Так как мы причисляем себя к правозащитным организациям, это просто расходится со статусом. Правозащитники в принципе не могут заниматься политическими делами", - подчеркнула еще раз его представительница.





Она в целом отмечает низкий уровень правовой культуры у белорусов. "Но мужчины больше склонны решительно поступать. Женщины не уверены в себе, их легче запугать. Они не знают, куда бежать, что делать. Мы их информируем и даем им первичный алгоритм действий", - объясняет Татьяна в интервью DW. Обратиться в центр можно в режиме онлайн - есть "прямая линия" помощи. "Ее права" продолжает свою работу. Хотя сейчас, когда в стране наблюдается правовой дефолт, сотрудники не могут дать гарантию того, что их советы сработают. "Мы можем сказать, какие бумаги подготовить, какую аргументацию составить, но поможет ли это, мы не знаем. Тем не менее наша позиция - надо отстаивать свои права", - убеждена активистка.





Татьяна Стрижевская надеется, что происходящие после выборов события в стране послужат триггером для того, чтобы белорусские женщины стали задумываться о своем месте в обществе и о правах, которыми они обладают.





Кризис в стране обострил ситуацию с домашним насилием





Изменения в связи с протестами и их подавлением заметили и в общественном объединении "Радислава", помогающем жертвам домашнего насилия. Здесь предоставляют убежище тем, кому опасно находиться дома, оказывают социальную, юридическую и психологическую помощь. "То, что сейчас происходит в стране, порой является лишним поводом для того, чтобы совершать насилие. У нас были пострадавшие и с той, и с другой стороны", - отмечает председатель правления "Радиславы" Ольга Казак в беседе с DW.





Например, был случай, когда женщину, и так подвергавшуюся разным видам бытового насилия, выгнали из дома из-за того, что она проголосовала за Лукашенко. Совершаются и всякого рода провокации. "Женщин фотографируют, говорят, что они ходят на митинги с детьми, жалуются на них в милицию, органы образования. Это привлекает внимание со стороны госструктур, они начинают пристально смотреть, насколько хорошо женщина выполняет свои обязанности", - приводит другой пример Ольга. Бывало и такое, что абьюзер специально вывешивал на заборе бело-красно-белые-флаги, а потом обращался в госорганы, обвиняя женщину в этом, и просил применить к ней наказание.





При этом, по наблюдениям сотрудников организации, женщины сейчас не доверяют силовым структурам и редко привлекают милицию, "потому что не ждут ничего хорошего". А в августе-сентябре многие, кто обращался в "Радиславу" за помощью, еще и чувствовали себя виноватыми. "Терпели до последнего. Оправдывались, что, возможно, кому-то сейчас хуже, а они оттягивают на себя внимание", - рассказывает социальный работник.





Она наблюдает и другое явление: некоторые женщины с детьми, и так находящиеся в опасной ситуации, испытывают угрызения совести из-за того, что не могут выйти на уличные акции протеста, считают себя трусихами. "Приходится работать дополнительно еще и с этим чувством вины", - говорит Ольга.





Протесты изменили женщин





Ольга Казак считает, что нынешний белорусский подъем повлиял прежде всего на молодых женщин. "Изменения заметны. Женщины собираются вместе, разъясняют друг другу свои права, - делится наблюдениями глава "Радиславы". Ей в целом хотелось бы, что женщины занимали более активную позицию, верили в себя и объединялись, а не уединялись. "Чтобы они искали внутри себя какие-то опоры, не погружались в отчаяние и не терпели насилие, а осознавали, что это - не норма. Чтобы думали о своей собственной безопасности и отстаивали свои границы", - выражает свои пожелания к белорускам Ольга. По ее ощущениям, женщины вновь выйдут на мирные протесты: "Хотя я это с болью говорю, потому что это очень опасно и никто не знает, что за этим последует".





Соорганизатор Фем-группы Координационного совета (КС) по преодолению кризиса в Беларуси Юлия Мицкевич считает важным, чтобы вклад женщин в мирную "революцию" не был со временем обесценен. Для этого, подчеркивает она, и была создана эта группа.





В ее составе участницы различных женских инициатив исследуют потребности белорусок в нынешнее непростое время, проводя опросы. Они отмечают ухудшение ситуации с домашним насилием. Кроме того женщинам из-за пандемии приходится больше заниматься бесплатным домашним трудом. Фем-группа планирует проект психологической помощи для пострадавших от репрессий женщин, особенно в регионах, а также стартовала кампанию в поддержку женщин-политзаключенных, разослав информацию о них в международные женские организации.





Активистки разъясняют и важность гендерного равенства для новой Беларуси и продвигают тему политического участия женщин. "Женщинам нужно больше показывать, что мы как общество в них заинтересованы, потому что они крутые специалистки", - подчеркивает Юлия. Она уверена, что женщины сыграли в мирных протестах ведущую роль.





Это и акция солидарности еще до выборов, когда была арестована коллекция Белгазпромбанка и картина "Ева" Хаима Сутина стала символом женского противостояния. И женский триумвират, который получил поддержку по всей стране. И цепочка солидарности 12 августа у Комаровского рынка, после чего и появился феномен мирного белорусского протеста. "Еще один важный элемент - креативность, которую привнесли женщины, когда устраивали перформансы, делали плакаты. Креативность и блокчейность, командное принятие решений, рассредоточение разных форм в одном общем движении - это все большая заслуга женщин, которые участвовали в протестах и продолжают это делать, несмотря на репрессии", - подчеркивает активистка. Она также отмечает усилившийся феномен сестринства, который стал важным элементом солидаризации всего белорусского общества.





Какой будет женщина в новой Беларуси? "Думаю, что это женщина разная, со своими разными интересами и потребностями. Разного возраста, гендерной идентичности, сексуальности, профессии и тд. Но при этом голос этой женщины услышан и учтен, она имеет возможность реализовывать себя и свои амбиции в тех сферах, где ей интересно", - делится Юлия Мицкевич своими мечтами. Она желает белорускам в будущем, чтобы они находились в безопасности и жили в стране, где не подвергаются насилию ни в какой форме. Чтобы их права были защищены законодательно, чтобы они были свободны в своем выборе, и главное - счастливы.