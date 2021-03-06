«Выполняя свою работу, журналист Азаренок Г. Ю., проявив смелость и гражданское мужество в условиях, связанных с опасностью для здоровья, подвергаясь унижениям его чести и достоинства, реализовал право граждан на получение оперативной и правдивой информации об общественно-политических процессах, которые происходили в Беларуси в 2020 году», — говорится в ответе начальника главного управления по работе с обращениями граждан Григория Шлыка.









11 января Александр Лукашенко подписал указ о награждении работников государственных СМИ госнаградами: «работники СМИ удостоены госнаград за профессионализм и личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики». В числе награжденных был и пропагандист Григорий Азаренок.



