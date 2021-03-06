Чтобы "отмыться" подключили даже афганцев: администрация президента ответила критикам Азарёнка
Администрация президента ответила на обращение возмущенных белорусов награждением провластного пропагандиста Григория Азарёнка медалью «За отвагу». Инициатором письма был Борис Дубовский, заместитель председателя Ассоциации инвалидов войны Афганистана, капитан запаса, инвалид II группы, служивший в советском контингенте в Кандагаре в начале 1980-х, сообщает svaboda.org.
«Выполняя свою работу, журналист Азаренок Г. Ю., проявив смелость и гражданское мужество в условиях, связанных с опасностью для здоровья, подвергаясь унижениям его чести и достоинства, реализовал право граждан на получение оперативной и правдивой информации об общественно-политических процессах, которые происходили в Беларуси в 2020 году», — говорится в ответе начальника главного управления по работе с обращениями граждан Григория Шлыка.
11 января Александр Лукашенко подписал указ о награждении работников государственных СМИ госнаградами: «работники СМИ удостоены госнаград за профессионализм и личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики». В числе награжденных был и пропагандист Григорий Азаренок.
17:07 06/03/2021
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