+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Чтобы "отмыться" подключили даже афганцев: администрация президента ответила критикам Азарёнка

Администрация президента ответила на обращение возмущенных белорусов награждением провластного пропагандиста Григория Азарёнка медалью «За отвагу». Инициатором письма был Борис Дубовский, заместитель председателя Ассоциации инвалидов войны Афганистана, капитан запаса, инвалид II группы, служивший в советском контингенте в Кандагаре в начале 1980-х, сообщает svaboda.org.

«Выполняя свою работу, журналист Азаренок Г. Ю., проявив смелость и гражданское мужество в условиях, связанных с опасностью для здоровья, подвергаясь унижениям его чести и достоинства, реализовал право граждан на получение оперативной и правдивой информации об общественно-политических процессах, которые происходили в Беларуси в 2020 году», — говорится в ответе начальника главного управления по работе с обращениями граждан Григория Шлыка.


11 января Александр Лукашенко подписал указ о награждении работников государственных СМИ госнаградами: «работники СМИ удостоены госнаград за профессионализм и личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики». В числе награжденных был и пропагандист Григорий Азаренок.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Павел Знавец
Невядомы Герой Беларусі.
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]