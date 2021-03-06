



"К утру почти всех задержанных, в том числе представителей КС (Виталия Рымашевского и Андрея Егорова - Прим.), отпустили без составления протоколов после проведения "профилактических бесед". На данный момент неизвестно местонахождение четырех студентов", - говорится в сообщении в телеграм-канале Координационного совета белорусской оппозиции в субботу.





В КС заявили, что "представители силовых структур незаконно прервали официальное мероприятие зарегистрированного в республике Свободного профсоюза Белорусский и задержали более 30 человек".





"Вмешательство властей в деятельность профсоюзов запрещено законом и конвенциями Международной организации труда. Нынешняя власть в очередной раз проигнорировала свои обязательства перед национальным и международным правом", - считают в КС.