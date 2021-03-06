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Тихановская обнулила представление о Беларуси - рассказала председателю Совета ЕС об истинной ситуации в стране

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в ходе рабочих встреч с премьер-министром Антониу Коштой, министром иностранных дел Аугушту Сантушем Силвой и другими политиками Португалии призвала страну, вступившую с начала 2021 года в права председателя Совета Европейского союза, сделать приоритетом внешней политики ЕС решение кризиса в Беларуси, сообщает штаб Тихановской в субботу.

"Светлана Тихановская находится с рабочим визитом в Лиссабоне. Вчера она провела рабочие встречи с премьер-министром Антониу Коштой, министром иностранных дел Аугушту Сантушем Силвой и другими политиками Португалии", - говорится в сообщении.


Сообщается, пишет interfax.by, что в ходе встреч Тихановская призвала Португалию как действующего председателя Совета ЕС сделать решение кризиса в Беларуси приоритетом, предложила провести следующий Европейский совет по международным отношениям с представителями белорусской оппозиции, обсудила детали Всеобъемлющего плана помощи Беларуси.

"Беларусь в Восточном партнерстве должна быть представлена демократическим движением и представителями гражданского общества. Это касается и Саммита, и экономических программ ВП", - говорится в сообщении штаба Тихановской.

Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

 

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
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