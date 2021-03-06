Её председатель — Сергей Лущ, активист российского движения в Беларуси, пишет euroradio.fm





Уже известно, что среди участников заседания в гостинице “Беларусь — депутат Госдумы РФ и представители так называемых ДНР и ЛНР.









Кроме того, на мероприятии присутствует белорусский депутат Тенгиз Думбадзе, провластный политолог Алексей Дермант и “рот КГБ” Юрий Воскресенский.





После собрания “Союз” отправит документы в Министерство юстиции и будет ждать регистрации. Интрига: станет ли пророссийская партия первой, которую зарегистрирует за последние 20 лет?