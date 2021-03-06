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Без объявления, втихаря, как бандиты на сходку? В Минске проходит учредительный съезд пророссийской партии "Союз"

Сегодня в Минске проходит учредительное собрание пророссийской партии “Союз”, которая будет продвигать идею развития и углубления интеграции Беларуси и России.

Её председатель — Сергей Лущ, активист российского движения в Беларуси, пишет euroradio.fm

Уже известно, что среди участников заседания в гостинице “Беларусь — депутат Госдумы РФ и представители так называемых ДНР и ЛНР.


Кроме того, на мероприятии присутствует  белорусский депутат Тенгиз Думбадзе, провластный политолог Алексей Дермант и “рот КГБ” Юрий Воскресенский.

После собрания “Союз” отправит документы в Министерство юстиции и будет ждать регистрации. Интрига: станет ли пророссийская партия первой, которую зарегистрирует за последние 20 лет?
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