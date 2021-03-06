Дмитрий Галко. Сравнение агродиктатуры Лукашенко с деструктивными культами, возможно, кажется натянутым по причине отсутствия последователей у этого культа. А что за лидер деструктивного культа без последователей? В самом деле, на протяжении долгого времени, когда Лукашенко убедительно прикидывался мирным огородником, его режим опирался на пассивное подчинение и конформизм, а не на активную поддержку. Да и сам он глубоко скрывал своего внутреннего бесноватого, пишет блогер и политический аналитик





У него это настолько хорошо получилось, что ко второй половине 2017 года даже я решил, что с этим режимом можно сосуществовать, можно с ним смириться и сосредоточиться на личной жизни. «Даже», потому что до этого протест против него я считал делом своей жизни, начиная с 1995 года. Но ко второй половине 2017 года стало казаться, что этот режим достаточно безобиден, вроде 28-летнего правления Урхо Кекконена в Финляндии. Глупо, конечно, потому что нельзя было забывать о бессудных расправах и политических убийствах в девяностых, о подозрительных терактах и не менее подозрительном расстреле за них, о политическом погроме конца 2010 — начала 2011 года, о том, с каким садистским сладострастием Лукашенко издевался над политическими оппонентами. Мы всё это забыли, теперь расплачиваемся. Я сполна расплатился ещё в 2017 году, словно у меня была личная «змагарская» карма, которая не позволила устроиться при диктатуре.

Но вернёмся к нашему барану. Если у Лукашенко психологический типаж лидера деструктивного культа, то где же его культ, почему он не создал его?





Художник из Солигорска Владимир Зеневич представил портрет Лукашенко, который планировал продать за 200 долларов.





Думаю, этому есть три причины: а) вообще трусость и паническая боязнь покушений в частности; б) замах на кремлёвский трон и затяжная фрустрация из-за того, что с этим ничего не получилось; в) ему достался «не тот» народ.





В девяностых Лукашенко был достаточно бесноватым, чтобы создать свой культ. Но ему грезилась роль витязя, который возглавит «славянскую цивилизацию» и она будет попирать мир. Ему настолько этого хотелось, что он переступил через свою патологическую трусость и полетел в Белград в 1999 году, носился с безумной идеей присоединения Югославии к Союзу России и Беларуси.





Но в Беларуси единственными, кто мог стать идейными штурмовиками Лукашенко, оказались отряды РНЕ. Беларусам по натуре не присущ авантюризм, поэтому они просто не откликнулись на безумные прожекты вождя. Да и РНЕ в итоге от него отвернулось, после чего их разгромили. В нулевых Лукашенко перестал собирать большие толпы, ему постоянно виделось, что его готовятся убить. К тому же, его охватила депрессия после того, как в России ему зажгли красный свет. С тех пор он замкнулся в своей раковине. До лета 2020 года.





Сейчас он уже староват, чтобы начинать создание культа. Но по всем приметам оно тем не менее началось. Отката назад, к периоду «мирного огородничества», в рамках которого жителям можно уютно устроиться, не будет. Лукашенко понял, что ему нужна армия сторонников для удержания власти и безжалостное искоренение инакомыслия. Так что курс на БНДР, Северо-Западную Корею.