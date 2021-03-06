За новым сайтом стоят Мазепин и Бабич?

Несколько месяцев назад в Беларуси появился новый интернет-ресурс — сайт "Бусел.Онлайн". Портал публикует небольшие расследования о состоянии дел в белорусской экономике, контрабандных схемах и политической ситуации. Кто пишет тексты — неизвестно: материалы не подписаны, информации о составе редакции нет, пише т "Еврорадио".





Телеграм-канал "Белорусский порядок" обнаружил связь "Бусла" с организацией из России и, возможно, с российским олигархом Дмитрием Мазепиным. Еврорадио попробовало выяснить, так ли это.





Из Индонезии — в "Майский указ"

Исходя из данных WHOIS, изначально домен busel.online принадлежал кому-то в Индонезии. Тогда он не обновлялся. Вероятно, его просто купил кто-то из киберсквоттеров с целью перепродажи.





Осенью 2020-го у сайта впервые сменился владелец. Позже данные скрыли, однако ещё 24 октября в собственниках значилось МОО "Майский указ".









Это российское общественное объединение, созданное после подписания Владимиром Путиным так называемых Майских указов 2012 года, которые поставили перед правительством РФ ряд задач по развитию страны. “Майский указ” оказывал информационную поддержку реализации этой программы.





Итак, осенью 2020 года российская организация перекупает домен с белорусским (к примеру, его нет в словаре Ожегова) словом “Бусел” в названии. К чему бы это? Как пояснили Еврорадио в самом МОО, объединение "является владельцем ряда доменных имён, периодически приобретая новые доменные имена в сети интернет, в том числе в целях передачи прав их администрирования третьим лицам".





"Доменное имя Busel.online было среди прочих многочисленных доменных имён приобретено МОО "Майский Указ". В настоящее время его фактическим администрированием занимается независимая команда журналистов, в составе которой есть белорусские "акулы пера", в том числе ранее подвергнутые репрессиям", — отметили в "Майском указе".





В общественном объединении подчеркнули, что после передачи прав администрирования сайта в редакционную политику они не вмешиваются. Просто для каких-то целей покупают домены и передают их "независимым командам журналистов".

Кукловоды-бусловоды

По версии "Белорусского порядка", за редакцией "Бусла" может стоять группа аналитиков во главе с политологами Андреем Суздальцевым и Дмитрием Болкунцом. Это предположение основывается на том, что Болкунец нередко ссылается на "Бусел" в своём телеграм-канале. Да и позиции у сайта и у политолога в общих чертах сходятся.





Однако сам Болкунец опровергает свою принадлежность к редакции "Бусла".





— Я не являюсь журналистом и никогда им не был. Я не перестаю читать про себя байки, особенно те, которые рождаются в воспалённом сознании КГБ и вбрасываются через подконтрольные конторе помойные каналы. В прошлые годы из Минска шли предписания ректору ВШЭ меня уволить, потому что я разрушаю Союзное государство. Мне постоянно приходили угрозы моей экстрадиции, если я не перестану заниматься белорусской темой.





В августе прошлого года товарищ Воскресенский с подачи своих кураторов обвинял меня в "передаче 30 тысяч рублей от Миллера на закупку лазерных указок". Теперь вот какой-то "Бусел". Одновременно с последними вбросами мне приходят сообщения с угрозами "отрезать голову и пинать её до монгольской границы". Нужно ли ещё комментировать? — отвечает Дмитрий Болкунец Еврорадио.





И ещё раз подчёркивает: с проектом он никак не связан.





Еврорадио проверило номер телефона, указанный для контакта с регистратором и администратором сайта (по данным на 4 марта) с помощью сервиса GetContact. Он показывает, как владелец номера записан в чужих телефонных книгах. Так вот, у большинства он записан как "поддержка Reg.ru". Но у одного человека — как "Дмитрий Болгунец", а ещё у одного — как "Дмитрий Сайт Рег.Ру".





Само по себе это обстоятельство ничего не доказывает. Кто-то мог специально создать в своём телефоне контакт “Дмитрий Болкунец” с этим номером и предоставить данные сервису GetContact, а потом ждать, когда мы проверим. Но вместе с другими обстоятельствами это выглядит интересно.





Основные "доноры" (то есть те, кто репостит "Бусел" в телеграме и приносит просмотры) — Дмитрий Болкунец, Андрей Суздальцев и сеть работающих в Беларуси пророссийских каналов ("Минская семибоярщина", "The Бульба", "Дилетант"). Уже в первые недели существования телеграм-канала "Бусла" его неожиданно начал репостить "Незыгарь". Случайно такой крупный канал малоизвестные каналы не репостит.

Следы Мазепина… и Бабича?

Если оценить контент издания, подозрения в "российском следе" укрепляются. Например, они позволяли себе опрос о том, не диалект ли русского белорусский язык, а в одном из материалов были упомянуты "украинские националисты".





"Белорусский порядок" связывает появление “Бусла” с интересами Дмитрия Мазепина. Имеющий белорусские корни бизнесмен был достаточно активен после августа 2020 года. Он заявлял о необходимости создать "Комитет национального спасения Беларуси" и инициировал приём в российские вузы репрессированных белорусских студентов.





Прямых подтверждений связи Мазепина и "Бусла" мы не нашли. Но один из учредителей МОО "Майский указ", Ринат Гизатулин, работал в "Уралхиме", а сейчас является начальником управления по связям с общественностью "Уралкалия". Одним из собственников обеих организаций является Дмитрий Мазепин.





Сеть телеграм-каналов, которые репостят контент "Бусла", объединяет большая симпатия к экс-послу России в Беларуси Михаилу Бабичу, который со скандалом покидал свой пост. В каденцию Бабича тот же Мазепин вошёл в белорусско-российский деловой совет. Да и когда-то, во время работы Бабича полпредом в Приволжском федеральном округе, он с бизнесменом контактировал и посещал его предприятия. Ещё одно совпадение: у "Бусла" экономический уклон, а белорусский МИД называл Бабича счетоводом.



