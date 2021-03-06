Россия и Беларусь создадут центры совместной подготовки войск

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Соответствующее решение было согласовано на встрече министра обороны Беларуси Виктора Хренина с российским министром Сергеем Шойгу.





Министры обороны договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки: в Нижегородской области и Калининградском районе на территории России и в Гродненской области Беларуси.





Центры будут обеспечивать слаженность взаимодействия военных подразделений Вооруженных сил РФ и Белоруси, а также работать над реализацией совместных военных программ, в частности программы стратегического партнерства в военной сфере.





На сентябрь 2021 года запланированы совместные российско-белорусские военные учения Запад-2021.



