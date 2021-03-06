Российские эксперты призывают не верить словам Лукашенко









В этих прогнозах должно присутствовать, что любые меры поддержи Беларуси должны осуществляться после того, как будут осуществлены шаги, а не просто задекларированы в виде каких-то обещаний или даже договоров, подчеркнул эксперт.





«Договор — это бумажка, которая не стоит ровным счетом ничего. Мы это очень хорошо видим на примере Союзного договора от 1999 года, который не воплотился даже на 10-20 процентов. Поэтому нужно ориентироваться на действия, а не на риторику. Тем более что риторику Александр Григорьевич может развернуть на 180 градусов одномоментно», — указал Безпалько.





Что касается протестов, то они, вероятно, усилятся весной и летом и, вполне возможно, будут осторожно подпитываться с Запада, считает политолог.





Может быть, если Лукашенко сумеет укрепить свои позиции и остаться на шестой срок, он пойдет на какие-то косметические изменения, но пока что он пытается затянуть время, заключил собеседник издания.





Напомним, что ранее с призывом не верить Лукашенко на слово выступил в прошлом его большой поклонник - депутат Госдумы Константин Затулин.