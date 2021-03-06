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Российские эксперты призывают не верить словам Лукашенко

Александр Лукашенко будет уклоняться от интеграции, Россия будет на ней настаивать, увязывая экономическую помощь с конкретными шагами, направленными в сторону интеграции. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру



В этих прогнозах должно присутствовать, что любые меры поддержи Беларуси должны осуществляться после того, как будут осуществлены шаги, а не просто задекларированы в виде каких-то обещаний или даже договоров, подчеркнул эксперт.

«Договор — это бумажка, которая не стоит ровным счетом ничего. Мы это очень хорошо видим на примере Союзного договора от 1999 года, который не воплотился даже на 10-20 процентов. Поэтому нужно ориентироваться на действия, а не на риторику. Тем более что риторику Александр Григорьевич может развернуть на 180 градусов одномоментно», — указал Безпалько.

Что касается протестов, то они, вероятно, усилятся весной и летом и, вполне возможно, будут осторожно подпитываться с Запада, считает политолог.

Может быть, если Лукашенко сумеет укрепить свои позиции и остаться на шестой срок, он пойдет на какие-то косметические изменения, но пока что он пытается затянуть время, заключил собеседник издания.

Напомним, что ранее с призывом не верить Лукашенко на слово выступил в прошлом его большой поклонник - депутат Госдумы Константин Затулин.
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