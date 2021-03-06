Латушко: С Путило и его командой все в порядке
Руководитель оппозиционного Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко сегодня заявил, что нет повода беспокоиться за команду телеграм-каналов Степана Путило, которые объявлены в Белруси экстремистскими, поскольку с этими блогерами все в порядке.
По словам Латушко, как только пошли разговоры о том, что с ними что-то случилось, он написал СМС Степану Путило и Яну Руднику (второму редактору).
Они ответили: „Не волнуйтесь, Пал Палыч, у нас все хорошо. Теперь жду, с чем они объявятся“, — сказал Латушко в эфире «Еврорадио».
Ранее сообщалось, что крупнейший телеграм-канал о Беларуси, признанный белорусскими властями экстремистским, уже несколько дней не публикует посты.
«Наша Ніва» опубликовала статью, где предполагается, что Степан Путило утратил контроль над телеграм-каналом.
11:00 06/03/2021
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