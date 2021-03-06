Латушко: С Путило и его командой все в порядке













По словам Латушко, как только пошли разговоры о том, что с ними что-то случилось, он написал СМС Степану Путило и Яну Руднику (второму редактору).





Они ответили: „Не волнуйтесь, Пал Палыч, у нас все хорошо. Теперь жду, с чем они объявятся“, — сказал Латушко в эфире «Еврорадио».





Ранее сообщалось, что крупнейший телеграм-канал о Беларуси, признанный белорусскими властями экстремистским, уже несколько дней не публикует посты.



