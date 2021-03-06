+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Латушко: С Путило и его командой все в порядке

Руководитель оппозиционного Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко сегодня заявил, что нет повода беспокоиться за команду телеграм-каналов Степана Путило, которые объявлены в Белруси экстремистскими, поскольку с этими блогерами все в порядке.




По словам Латушко, как только пошли разговоры о том, что с ними что-то случилось, он написал СМС Степану Путило и Яну Руднику (второму редактору).

Они ответили: „Не волнуйтесь, Пал Палыч, у нас все хорошо. Теперь жду, с чем они объявятся“, — сказал Латушко в эфире «Еврорадио».

Ранее сообщалось, что крупнейший телеграм-канал о Беларуси, признанный белорусскими властями экстремистским, уже несколько дней не публикует посты.

«Наша Ніва» опубликовала статью, где предполагается, что Степан Путило утратил контроль над телеграм-каналом.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Павел Знавец
Невядомы Герой Беларусі.
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]