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Россия и Франция тайно выслали дипломатов

Россия и Франция в конце 2020 года тайно выслали из своих столиц по одному дипломату другой стороны. Об этом стало известно Les Echos.

По данным надежных источников, одного из руководителей экономического отдела посольства России в Париже застали в момент совершения акта шпиона, после чего Франция выслала его. Россия пошла на симметричный шаг, выслав одного из дипломатов экономического отдела посольства Франции в Москве. При этом процесс проходил в условиях строжайшей секретности, и публично об обмене высланными дипломатами не сообщалось, пишет Лента.ру.

Посольство Франции в Москве оставило без комментариев запрос французского издания и «Коммерсанта». Также эту информацию оставили без внимания в МИД России.
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