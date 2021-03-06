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В Мьянме - очередная волна протестов, силовики снова стреляли в протестующих

Силовики в Мьянме 5 марта вновь открыли огонь по протестующим против военного переворота в стране. Об этом cообщает Укринформ со ссылкой на Радио Свобода.




В городе Мандалай, втором по величине в Мьянме, сотни людей вышли на улицы, требуя восстановления избранного правительства и освобождения из-под стражи лидера страны Аун Сан Су Чжи. По словам очевидцев, полиция открыла огонь, чтобы разогнать толпу, и один человек получил ранение в горло.

По сообщениям, в Янгоне полиция применила резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы разогнать протестующих.

Между тем жители столицы Нейпьидо, Янгона и других городов сообщили об отключении электричества во второй половине дня. В то же время коммунальные службы Янгона заявили, что это произошло из-за неисправности системы.

Совет безопасности ООН рассмотрел в пятницу эскалацию ситуации в Мьянме. Спецпосланник генерального секретаря ООН в Мьянме Кристин Шранер-Бургенер предостерегла от любых шагов по легитимизации военной хунты в стране.

«Ваше единство нужно Мьянме больше, чем когда-либо. Репрессии должны прекратиться», - сказала она на закрытом заседании Совбеза ООН, призвав к международным санкциям.

Несмотря на жестокие репрессии со стороны хунты, из-за чего более 50 человек погибли и более 1700 были задержаны (в том числе и журналисты), тысячи протестующих выходят на улицы городов по всей стране, чтобы осудить переворот.

Путч вызвал рост международной критики и давления, включая санкции Запада против лидеров хунты. 4 марта США усилили давление на вооруженные силы Мьянмы, наложив на них ограничения, касающиеся контроля экспорта, потребовав от американских поставщиков спрашивать у США лицензии на поставку определенных товаров.

Как сообщалось, 1 февраля военные в Мьянме отстранили от власти гражданское руководство государства и объявили чрезвычайное положение. Они обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре.

Несколько стран Запада, в частности США, ввели санкции против военных Мьянмы или заявили о готовности к такому шагу.
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