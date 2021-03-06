Список задержанных 5 марта на учредительной конференции Лиги студенческих объединений
В Минске на учредительной конференции Лиги студенческих объединений задержали больше 20 человек, говорится в сообщении на сайте незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" в пятницу.
По информации на 23.00 в списке "Весны" 24 задержанных.
Среди участников мероприятия были члены основного состава Координационного совета Андрей Егоров и Виталий Рымашевский.
08:25 06/03/2021
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