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Список задержанных 5 марта на учредительной конференции Лиги студенческих объединений

В Минске на учредительной конференции Лиги студенческих объединений задержали больше 20 человек, говорится в сообщении на сайте незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" в пятницу.

По информации на 23.00 в списке "Весны" 24 задержанных.

 Среди участников мероприятия были члены основного состава Координационного совета Андрей Егоров и Виталий Рымашевский.
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