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Рейтинг доверия украинцев: в лидерах Зеленский и Кличко

В тройке лидеров рейтинга произошли изменения, но Зеленский и Кличко как прежде занимают два первых места.

В обновленном рейтинге доверия украинцев лидируют президент Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и шоумент Сергей Притула. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии в пятницу, 5 марта.

Согласно исследованию, Зеленскому доверяют 39,5% опрошенных, Кличко – 33,8%, Притуле - 31,6%, Владимиру Гройсману – 31%, Дмитрию Разумкову – 28,3%, Юлии Тимошенко – 26,3%, Юрию Бойко – 24,6%, Олегу Ляшко – 23,2%, Игорю Смешко – 22,4% и Петру Порошенко – 21,9%.

Опрос проводился с 23 февраля по 1 марта методом личного интервью с использованием планшетов, опрошено 1207 респондентов в 86 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма.


Отметим, в предыдущем рейтинге в тройке не было Притулы, а рейтинг Зеленского и Кличко остался примерно на том же уровне, пишет korrespondent.net
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