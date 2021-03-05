Студентов, которые решили объединиться, увезли в РУВД
Сегодня около 18:30 неизвестные в масках пришли на учредительную конференцию Лиги студенческий объединений, которое проходило в "Имагуру".
Как сообщает "Вясна", среди участников мероприятия были члены основного состава Координационного совета Андрей Егоров и Виталий Рымашевский. На данный момент они не выходят на связь. Также сообщается, что на мероприятии были Александр Паршенков и Виктория Смоляк. С ними связь также отсутствует.
Андрей Егоров сообщил, что он в РУВД Московского района. Вероятно туда везут и остальных участников мероприятия.
Список задержанных 5 марта в "Имагуру":
Андрей Егоров;
Виталий Рымашевский;
Александр Паршенков, БГУ;
Виктория Смоляк, БГУ;
Тимофей Краснов, юрфак БГУ;
Анастасия Махомет, БГМУ;
Станислав Сенюкович, БГМУ;
Евгений Денисенко, БНТУ;
София Моргунова, филфак БГУ.
20:28 05/03/2021
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