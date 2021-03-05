Убийство Александра Тарайковкого: все прикрыли отписками

Управление СК по Минску отказало в возбуждении уголовного дела по факту смерти Александра Тарайковского. Отцу Александра – Валерию Тарайковскому – постановление об отказе в возбуждении уголовного дела не выдали и даже не дали возможности ознакомиться с материалами предварительной проверки.





Александр Тайковский был застрелен 10 августа 2020 года около 23 часов в ходе разгона массовой акции протеста в районе станции метро Пушкинская в Минске.

"Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих, - цитирует БЕЛТА председателя Следственного комитета Иван Носкевича. - В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия".





Заместитель начальника управления СК А.Мотолько отказал отцу в выдаче копии постановления от отказе в возбуждении уголовного дела и отказал в ознакомлении с материалами уголовного дела.





Почему?













Валерий Тарайковский: Входное отверстие пули – 3 сантиметра





- Да это полнейший беспредел! Это дело они замяли, со стрелявшего сделали героя, а с моего сына сделали преступника. На всех видео четко видно: никого он не провоцировал, просто шел безоружный. А этот сотрудник просто стрелял в область сердца (у меня есть документы), а диаметр пули – 3 сантиметра, извините меня, это диаметр входящего отверстия. А они везде говорят, что применяли травматическое оружие, а не летальное, - рассказал «Белорусскому партизану» отец погибшего Валерий Тарайковский. - Я считаю, что это было убийство. Убийство безоружного человека, у которого в руках даже сигареты не было. А Следственный комитет скрывает всю информацию и заминает дело.





- Считаете, что вам не выдали на руки документы, чтобы скрыть информацию?





- Да. Ничего е дали. Дали только отписку, что дело не возбуждено – все.





- БЕЛТА со ссылкой на следствие сообщает, что «гражданин Тарайковский, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделился от толпы протестующих». Документы подтверждают опьянение вашего сына?





- Это ничем не подтверждено, это их, как говорится, отмазки. То же самое говорили и про убитого Бондаренко, а у него – ноль промилле.





- В бумаге, которую вы получили, говорится, что проверка начата по заявлению некоего должностного лица УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи». А при чем тут станция скорой помощи?





- На место происшествия была вызвана скорая помощь, а они подают сведения о ЧП в милицию. Я брал у них официальную бумагу о том, что они прибыли на место происшествия через такое-то время и про пулевое отверстие. Они указали, какое пулевое отверстие и что пуля вошла в область сердца. Стрелявший убивал, потому что можно было стрелять по ногам, остановить его можно было по-другому, а не стрелять в область сердца пулями, которые оставляют входное отверстие диаметром 3 сантиметра.





Олег Волчек: Почему родственникам не выдали вещи погибшего?

Руководитель зарегистрированного в Украине центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек готовит жалобу в центральный аппарат Следственного комитета.





- В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Следственный комитет обязан предоставить материалы проверки для ознакомления, а также копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела – чтобы человек мог ознакомиться и на основании этого обжаловать. Скажу, что за пять лет работы в прокуратуре и 22 года в правозащитной деятельности я впервые столкнулся с тем, что нельзя получить копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Такого еще не было. Это значит, что в материалах дела либо вообще ничего нет, либо затягивают время.





Ответ г-на Мотолько не основан на законе, на Уголовно-процессуальном кодексе. Он заявляет: не положено. Однако ч 2. ч.3 ст.178 УПК РБ обязывают следователя предоставить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.





Следует отметить, что ни отец, ни жена ранее не получали развернутых ответов о ходе следствия. Хотя именно они - потерпевшие.





Естественно, родных очень интересует вопрос: почему до сих пор им не выдали вещи погибшего? Все экспертизы прошли, как отчитывается Следственный комитет, значит, они обязаны либо уничтожить вещи, либо вернуть родственникам по их ходатайству. Все вещи отдали, кроме майки, шорт и летней обуви.





- Почему в ответе подчеркивается, что проверка начата по заявлению некоего должностного лица УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи». А при чем тут станция скорой помощи?





- Обычно уголовное дело возбуждается независимо от того, кто привез потерпевшего. Я знаю, что жена Елена писала заявление о возбуждении уголовного дела на имя генпрокурора, а генпрокурор отправил его в центральный аппарат Следственного комитета. Так что в Следственном комитете есть заявления о возбуждении уголовного дела от потерпевших. И вообще, уголовное дело возбуждается по инициативе следственных органов, если есть факт убийства. По закону, кто бы ни сообщил о преступлении, они обязаны возбудить уголовное дело.

То есть ссылка на заявителя из скорой помощи это не более чем отговорка.