+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Бывший сотрудник Администрации президента присоединился к НАУ

К команде Латушко присоединился экс-сотрудник администрации президента Артем Проскалович 14 лет работал на госслужбе: в суде Партизанского района Минска, Минюсте и администрации президента.

 

 

Последние 11 лет Артем посвятил работе с законодательством по вопросам конституционного строительства и правоохранительной деятельности. Соответствующие сферы правоотношений он будет курировать и в Народном антикризисном управлении (НАУ). 

Проскалович считает, что новой Беларуси потребуется новая Конституция, которая больше никогда не позволит сконцентрировать всю власть в руках одного человека.

 

— Весь мир, даже белорусские госслужащие, милиция, следователи, прокуроры и судьи знают, что ни один белорус не осужден законно, — приводит телеграм-канал НАУ слова Артема Проскаловича. — Все понимают, что преступления совершаются только захватившими силой власть лицами и их пособниками.

 

Он подчеркнул, что сегодня в нашей стране никто не в безопасности, даже если он на стороне власти.

 

— И только в наших силах сделать так, чтобы невиновные оказались на свободе, а настоящие преступники — за решеткой.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Павел Знавец
Невядомы Герой Беларусі.
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]