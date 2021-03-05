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Александру Вольфовичу присвоили новое звание

Александр Лукашенко присвоил звание генерал-лейтенанта Александру Вольфовичу присвоили новое звание, который с недавнего времени занимает пост госсекретаря Совбеза Беларуси.

Как сообщалось, генерал стал госсекретарем в январе 2021-го. До этого около года он был начальником Генштаба и первым заместителем министра обороны, пишет officelife.media

фото: БелТА
В Главное оперативное управление Генштаба Вольфович пришел в 2005 году. С 2008-го командовал 120-й бригадой в минском Уручье. Постепенно дослужился до начальника Генштаба. Генералом стал в 2012 году.

Что известно о семье Вольфовича

Вольфович родился в Казани, в этом городе служил его отец - танкист, потомственный военный. Его родной брат Дмитрий также выбрал путь военного, прошел Первую Чеченскую войну.. Александр еще в советское время он окончил Московское высшее военное командное училище. Родители Вольфовича переехали из Борисова в Минск в 1985 году. Отец работал до 70 лет. Занимал должность заместителя директора предприятия по эксплуатации зданий «БелЭЗ» Управления делами президента.

 

У Александра Вольфовича есть единственный  сын — Максим. Он также военный, майор. Как говорит родственница семьи, сейчас сын работает в Военной академии.

 

Жена Александра Вольфовича — работает администратором в парикмахерской (на январь 2021).
"Белорусский партизан"
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