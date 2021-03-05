Вечером 3 марта в Минске патрульный наряд задержал мужчину, который, как утверждается, подошел к Дому правительства, достал молоток и начал бить им стекла.





Как сообщает МВД, задержанным оказался 30-летний житель Борисова, который летом якобы "ходил по городу с рупором и призывал не быть равнодушными к судьбе своей страны".





Как напоминает радио Свабода , стекла в Доме правительства в новейшей беларуской истории били лишь в 2010 году, когда после сфальсифицированных президентских выборов колонна демонстрантов подошла к Дому правительства и какие-то провокаторы начали бить стекла в дверях и окнах.





Десятки людей после этого осудили формально за "массовые беспорядки", включая нескольких кандидатов в президенты.