"Железом по стеклу"- дубль 2? В Доме правительства снова разбили стекла
Последний раз такое было в декабре 2010-м года
Вечером 3 марта в Минске патрульный наряд задержал мужчину, который, как утверждается, подошел к Дому правительства, достал молоток и начал бить им стекла.
Как сообщает МВД, задержанным оказался 30-летний житель Борисова, который летом якобы "ходил по городу с рупором и призывал не быть равнодушными к судьбе своей страны".
Как напоминает радио Свабода, стекла в Доме правительства в новейшей беларуской истории били лишь в 2010 году, когда после сфальсифицированных президентских выборов колонна демонстрантов подошла к Дому правительства и какие-то провокаторы начали бить стекла в дверях и окнах.
Десятки людей после этого осудили формально за "массовые беспорядки", включая нескольких кандидатов в президенты.
16:38 05/03/2021
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