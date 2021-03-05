+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

"Железом по стеклу"- дубль 2? В Доме правительства снова разбили стекла

Последний раз такое было в декабре 2010-м года

Вечером 3 марта в Минске патрульный наряд задержал мужчину, который, как утверждается, подошел к Дому правительства, достал молоток и начал бить им стекла.

Как сообщает МВД, задержанным оказался 30-летний житель Борисова, который летом якобы "ходил по городу с рупором и призывал не быть равнодушными к судьбе своей страны".

Как напоминает радио Свабода, стекла в Доме правительства в новейшей беларуской истории били лишь в 2010 году, когда после сфальсифицированных президентских выборов колонна демонстрантов подошла к Дому правительства и какие-то провокаторы начали бить стекла в дверях и окнах. 

Десятки людей после этого осудили формально за "массовые беспорядки", включая нескольких кандидатов в президенты.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Павел Знавец
Невядомы Герой Беларусі.
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]