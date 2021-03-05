“Это список в сотню имен. И мы не хотим добавлять туда новые”

Сегодня, 5 марта, в telegram-канале Светланы Тихановской было опубликовано видео, в котором она и Валерий Ковалевский обратились к чиновникам.













Это обращение адресовано к тем госслужащим, которые продолжают работать аппарате и наблюдать за увольнениями своих коллег, написала Светлана Тихановская в своем тг-канале.





«Вы боитесь, что за вами придут спецслужбы. Боитесь за будущее, боитесь за настоящее. Вы боитесь, что в будущем вас ждут поголовные люстрации, преследование и народная месть.





Но мы с вами знаем поименно людей, ответственных за незаконное удержание власти. Это список в сотню имен. И поверьте, мы не хотим добавлять туда новые”, — говориться в видео.





“Пусть каждый из вас вместо вопроса «когда же это закончится?» задаст вопрос: «Что я могу сделать, чтобы это закончить?». Присоединяйтесь к деятельности Офиса Тихановской и НАУ. Отказывайтесь нарушать закон”, звучат призывы с этого ролика.





“И тогда победа станет не только неизбежной, но и очень скорой. Помните, нам вместе строить новую Беларусь», цитирует Светлана Тихановская текст обращения в своем посте.













Напомним, что и Павел Латушко обещал чиновникам, «не совершившим преступлений» то, что они продолжат работать на своих местах.





«Это один из элементов нашего народного ультиматума, и вы буквально в ближайшие дни сможете прочесть наше обращение к государственным чиновникам и те обращения, которые мы сделаем в том числе и им. П





отому что большинство из них, насколько я помню, у нас порядка 100 тысяч государственных чиновников, не совершило уголовно наказуемых преступлений, но вместе с тем они уже близки к тому или будут в ближайшее время поставлены перед выбором: совершить преступление или нет.





Наш призыв заключается именно в этом: не надо ждать этого выбора, не надо играть со своей совестью, нужно выбор делать уже сегодня, выбор в пользу добра», — отмечал Латушко.