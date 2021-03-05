+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

“Это список в сотню имен. И мы не хотим добавлять туда новые”

Штаб Тихановской обратился к чиновникам

“Это список в сотню имен. И мы не хотим добавлять туда новые”
Сегодня, 5 марта, в telegram-канале Светланы Тихановской было опубликовано видео, в котором она и Валерий Ковалевский обратились к чиновникам.



Это обращение адресовано к тем госслужащим, которые продолжают работать аппарате и наблюдать за увольнениями своих коллег, написала Светлана Тихановская в своем тг-канале.

«Вы боитесь, что за вами придут спецслужбы. Боитесь за будущее, боитесь за настоящее. Вы боитесь, что в будущем вас ждут поголовные люстрации, преследование и народная месть.

 Но мы с вами знаем поименно людей, ответственных за незаконное удержание власти. Это список в сотню имен. И поверьте, мы не хотим добавлять туда новые”, — говориться в видео.

Пусть каждый из вас вместо вопроса «когда же это закончится?» задаст вопрос: «Что я могу сделать, чтобы это закончить?». Присоединяйтесь к деятельности Офиса Тихановской и НАУ. Отказывайтесь нарушать закон”, звучат призывы с этого ролика.

“И тогда победа станет не только неизбежной, но и очень скорой. Помните, нам вместе строить новую Беларусь», цитирует Светлана Тихановская текст обращения в своем посте.



Напомним, что и Павел Латушко обещал чиновникам, «не совершившим преступлений» то, что они продолжат работать на своих местах. 

«Это один из элементов нашего народного ультиматума, и вы буквально в ближайшие дни сможете прочесть наше обращение к государственным чиновникам и те обращения, которые мы сделаем в том числе и им. П

отому что большинство из них, насколько я помню, у нас порядка 100 тысяч государственных чиновников, не совершило уголовно наказуемых преступлений, но вместе с тем они уже близки к тому или будут в ближайшее время поставлены перед выбором: совершить преступление или нет. 

Наш призыв заключается именно в этом: не надо ждать этого выбора, не надо играть со своей совестью, нужно выбор делать уже сегодня, выбор в пользу добра», — отмечал Латушко.
Источник: telegraf.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Павел Знавец
Невядомы Герой Беларусі.
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]