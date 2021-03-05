Сегодня они пришли за "Весной" - завтра придут за нами

"Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь расследуется уголовное дело, возбужденное по факту деятельности Правозащитного центра “Вясна”, - говорится в заявлении правозащитников.





Данное уголовное дело возбуждено по ст. 342 УК (Организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). На данный момент в его рамках проиходят активные следственные действия: обыски в офисах наших региональных отделений и в квартирах членов организации, вызовы на допросы и другие процессуальные действия.





Член Совета ПЦ "Вясна" Дмитрий Соловьев является подозреваемым по этому делу и находится под подпиской о невыезде. Очевидно, список преследуемых весновцев не закрыт.





Как следует из официальных комментариев СК, по мнению органов следствия, ПЦ “Весна” якобы осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.





Надо отметить, что накануне этих событий по подобным обвинениям были взяты под стражу правозащитники и волонтеры ПЦ “Весна” Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица, а по государственному телевидению ведется пропагандистская информационная кампания, в которой ПЦ “Весна” фактически обвиняют в террористической деятельности.





В связи с этим, мы, члены Совета ПЦ "Весна", отмечаем следующее:





Общественное объединение Правозащитный центр "Весна", которое в апреле этого года будет отмечать 25-летие своей деятельности, является добровольным объединением граждан, действующих в соответствии с Декларацией о праве и обязанностях отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, гарантирующей право каждого индивидуально либо в группе лиц защищать права других.





Такая деятельность полностью соответствует Конституции Беларуси и должна быть гарантирована со стороны государства.





На протяжении всех 25-ти лет наша организация регулярно сталкивается с актами давления, запугивания и преследования членов организации за осуществление правозащитной деятельности.





В 2001 году организация была незаконно лишена государственной регистрации и вынуждена последние 18 лет защищать права человека в стране без регистрации Министерства юстиции.





В 2011 году председатель объединения Алесь Беляцкий был осужден на четыре с половиной года лишения свободы за получение иностранной помощи на правозащитную деятельность организации.





ПЦ "Весна" никогда не являлся организатором каких бы то не было насильственных действий и всегда поддерживал мирную реализацию гражданских и политических свобод.





При этом мы в очередной раз отмечаем, что акции протеста против фальсификаций итогов выборов президента в 2020, 2021 гг. носили преимущественно мирный характер.





Несмотря на это, против протестующих были применена непропорциональная сила, спецсредства и оружие. Наиболее вопиющим фактом является использование массовых и системных пыток в отношении задержанных участников акций протеста со стороны представителей силовых ведомств.





В сложившейся ситуации острого кризиса с правами человека в стране деятельность ПЦ “Весна” направлена на помощь жертвам политических репрессий и массовых нарушений прав человека. В этих целях мы активно взаимодействуем с международными механизмами защиты прав человека, включая такие международные организации, как ОБСЕ и ООН.





Мы расцениваем начало уголовного преследования по факту деятельности ПЦ “Весна” как очередное преследование в связи с нашей активной правозащитной деятельностью со стороны существующего авторитарного политического режима А.Лукашенко, которое происходит на фоне беспрецедентных репрессий в стране.





Эти действия властей Беларуси грубо нарушают ряд международных соглашений, участником которых является и Республика Беларусь, в частности, Международного Пакта о гражданских и политических правах, Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, Руководящих принципов ОБСЕ по защите правозащитников, Руководящих принципов по свободе объединений.





Мы выражаем свой протест в связи с очередными репрессиями в отношении нашей организации и ее членов. Мы никогда не остановим своей законной правозащитной деятельности на благо всего белорусского общества, направленную на продвижение идей и ценностей прав человека и демократии.





Мы требуем от властей Беларуси:





- Немедленно прекратить уголовное преследование в отношении ПЦ ”Вясна" и преследование членов нашей организации.





- Немедленно освободить из-под стражи правозащитников и волонтеров ПЦ ”Вясна" Марфу Рабкову, Андрея Чепюка, Леонида Судаленко и Татьяну Ласицу, наших коллег из Офиса по правам людей с инвалидностью Сергея Дроздовского и Олега Граблевского, а также сотен другой политических заключенных.





- Прекратить практику арестов и судебного преследования правозащитников в Беларуси;





- Гарантировать возможность всем правозащитникам в Беларуси осуществлять свою законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах без ограничений и без страха мести, в том числе без риска судебного преследования.