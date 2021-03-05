Глава МИД Литвы - беларускому режиму: Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва не намерена рассматривать просьбу Генпрокуратуры Лукашенко о выдаче экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
Габриэлюс Ландсбергис
В распространенном комментарии Ландсбергис акцентирует, что "Литва была и будет той каменной стеной, за которой найдут убежище все демократические силы, преследуемые режимами".
"Поэтому все, кто нашел убежище в Литве, могут чувствовать себя в безопасности, они не будут переданы режимам - ни за свою борьбу за демократию, ни за свободу слова или вероисповедания. А белорусскому режиму мы можем сказать - скорее рак на горе свистнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", – цитирует Ландсбергиса delfi.lt
Правда в дословном переводе Ландсбергис сказал: "Скорее ад замерзнет, ..." (Thus, we can tell the Belarusian regime that we would rather watch hell freeze over than consider its demands)
Напомним, накануне генеральная прокуратура Лукашенко направила в адрес генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за "преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства".
"Белорусский партизан"
13:24 05/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение