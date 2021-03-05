+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Глава МИД Литвы - беларускому режиму: Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва не намерена рассматривать просьбу Генпрокуратуры Лукашенко о выдаче экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Глава МИД Литвы - беларускому режиму: Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования
Габриэлюс Ландсбергис
В распространенном комментарии Ландсбергис акцентирует, что "Литва была и будет той каменной стеной, за которой найдут убежище все демократические силы, преследуемые режимами". 

 "Поэтому все, кто нашел убежище в Литве, могут чувствовать себя в безопасности, они не будут переданы режимам - ни за свою борьбу за демократию, ни за свободу слова или вероисповедания. А белорусскому режиму мы можем сказать - скорее рак на горе свистнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", – цитирует Ландсбергиса delfi.lt 

Правда в дословном переводе Ландсбергис сказал: "Скорее ад замерзнет, ..." (Thus, we can tell the Belarusian regime that we would rather watch hell freeze over than consider its demands)

Напомним, накануне генеральная прокуратура Лукашенко направила в адрес генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за "преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства".
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Павел Знавец
Невядомы Герой Беларусі.
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]