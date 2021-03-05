В распространенном комментарии Ландсбергис акцентирует, что "Литва была и будет той каменной стеной, за которой найдут убежище все демократические силы, преследуемые режимами".





"Поэтому все, кто нашел убежище в Литве, могут чувствовать себя в безопасности, они не будут переданы режимам - ни за свою борьбу за демократию, ни за свободу слова или вероисповедания. А белорусскому режиму мы можем сказать - скорее рак на горе свистнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", – цитирует Ландсбергиса delfi.lt





Правда в дословном переводе Ландсбергис сказал: "Скорее ад замерзнет, ..." (Thus, we can tell the Belarusian regime that we would rather watch hell freeze over than consider its demands)





Напомним, накануне генеральная прокуратура Лукашенко направила в адрес генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за "преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства".