Обсуждаются различные варианты санкций, которые предусматривают как меры против российских олигархов, так и "экстремальные шаги" в виде введения санкций в отношении суверенного долга России, передает currenttime.tv





По данным агентства, санкции могут ввести в том числе, если Россия продолжит препятствовать расследованию отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.





США могут ввести санкции в отношении российских бизнесменов в рамках акта Магнитского, который позволяет накладывать ограничения на граждан за нарушение прав человека или причастности к коррупции.





Кроме того, если будет установлено, что Россия нарушила международный запрет на химическое оружие, то президент США Джо Байден может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении суверенного долга страны. Это может быть сделано в сотрудничестве с Европой, заявили источники издания.





Британские власти намерены настаивать на том, чтобы Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) "продолжала оказывать давление на Россию" для того, чтобы был предоставлен ответ по поводу использования запрещенных веществ. Как пишет агентство, этот вопрос Лондон намерен обсудить со своими ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию.





Отметим, что на фоне этой информации накануне вечером российский рубль резко подешевел к доллару. Эхом это отражается и на беларуском рубле: сейчас на бирже в Минске доллар растет, а российский рубль падает. А Нацбанк, заметим, уже ограничен в ресурсах на поддержание нацвалюты - БП





Какие предприятия вошли в санкционный список Минторга США?













Минфин США ранее по делу Навального ввел санкции против семи российских должностных лиц, среди которых глава ФСИН Александр Калашников, глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, генеральный прокурор Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.





Также в этот санкционный список попали 33-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, 27-й Научный центр Минобороны, российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.





Минторг США внес в санкционный список 14 организаций из России, Германии и Швейцарии.





Глава МИД России Сергей Лавров пообещал реакцию на эти списки: "Никто не отменял одно из правил дипломатии – взаимность", – заявил он. Как ответит на санкции Кремль и будут ли они чувствительными для России, спросили у доктора экономических наук Владислава Иноземцева.













Напомним, в Германии в организме Навального нашли следы отравляющего вещества "Новичок". Тогда канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от России объяснений того, что произошло. Лаборатории Франции, Швеции и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили наличие яда "Новичок" в анализах Навального.





Сразу после возвращения из Берлина Навального задержали. Суд в Химках 18 января арестовал его по требованию ФСИН, а 2 февраля в здании Мосгорсуда Симоновский суд изменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.





В конце февраля стало известно, что Навального отправили из московского СИЗО "Матросская Тишина" во Владимирскую область. В Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что политик якобы уже находится в ИК №2 в городе Покрове и будет отбывать там наказание, однако официально ФСИН этого не подтверждала.





На днях соратники Алексея Навального сообщили, что он находится в СИЗО-3 в поселке Кольчугино во Владимирской области.