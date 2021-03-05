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Решили рассмешить коллег? Генпрокуратура направила в Литву документы на выдачу Тихановской

Генпрокуратура Лукашенко направила в адрес литовских коллег документы на выдачу Светланы Тихановской.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, демократического лидера беларусов планируют привлечь к уголовной ответственности "за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства".

Напомним, что ранее в Литве уже заявляли, что ни при каких обстоятельствах не выдадут Тихановскую, поскольку она находится под охраной государтва.

Также в Гомельский областной суд прокуратура передала материалы уголовного дела в отношении четырёх доверенных лиц Тихановской. 

Согласно материалам дела, они, "действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов".

Несколько дней назад Следственный комитет опубликовал предвыборное оперативное видео, на котором участники гомельского штаба Тихановской договариваются о действиях во время выборов. 

Даже на этом видео видно, что Тихановская в обсуждении не участвует и для неё все планы звучат как новость.
Источник: euroradio.fm
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